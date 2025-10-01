Μακρόν: «Καλή εξέλιξη» η γαλλική έρευνα για το δεξαμενόπλοιο Boracay του «σκιώδους στόλου»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι είναι «καλό πράγμα» το ότι η Γαλλία διεξάγει έρευνα για παραβιάσεις που έγιναν από το δεξαμενόπλοιο Boracay, το οποίο φέρεται να ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» που εμπλέκεται στην εμπορία ρωσικού πετρελαίου.

Οι γαλλικές αρχές είχαν τηρήσει σιγή ιχθύος για το πλοίο, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αγκυροβολημένο κοντά στην πόλη Σεν Ναζέρ. Ο εισαγγελέας της πόλης Μπρεστ δήλωσε σήμερα ότι η έρευνα ξεκίνησε καθώς το πλήρωμά του δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία για την εθνικότητα του πλοίου και δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές, αλλά δεν προέβη σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Μακρόν, μιλώντας στη σύνοδο κορυφής ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Δανία, είπε ότι η συλλογική εκτίμηση είναι ότι ο «σκιώδης στόλος» της Ρωσίας περιλαμβάνει 600 έως 1.000 πλοία.

Τα δεξαμενόπλοια του σκιώδους στόλου συνήθως έχουν αδιαφανή ιδιοκτησία και ασφάλιση και συχνά είναι ηλικίας άνω των 20 ετών.

Το Boracay βρίσκεται στον κατάλογο των πλοίων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Βρετανία κα την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Νωρίτερα φέτος είχε συλληφθεί από τις εσθονικές αρχές επειδή έπλεε χωρίς έγκυρη σημαία χώρας.

Το εν λόγω πλοίο απέπλευσε από το ρωσικό λιμάνι του Πριμόρσκ στις 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία της MarineTraffic. Διέσχισε τη Βαλτική Θάλασσα και πέρασε πάνω από το άκρο της Δανίας πριν εισέλθει στη Βόρεια Θάλασσα και διέλθει δυτικά μέσω της Μάγχης.

Τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων δείχνουν ότι το δεξαμενόπλοιο, κατασκευής 2007, παρακολουθούνταν από ένα γαλλικό πολεμικό πλοίο αφού έκανε στροφή στο βορειοδυτικό άκρο της Γαλλίας, προτού αλλάξει πορεία και κατευθυνθεί ανατολικά προς τις γαλλικές ακτές.

Το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας, ο εισαγγελέας του Μπρεστ και άλλες ναυτικές αρχές δεν απάντησαν σε ερωτήσεις που τους υποβλήθηκαν σήμερα.

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα διά στόματος του εκπροσώπου του Ντμίτρι Πεσκόφ ότι δεν έχει καμία πληροφορία για το εν λόγω πλοίο, αλλά πρόσθεσε ότι ο ρωσικός στρατός πρέπει να ενεργεί μερικές φορές για να αποκαταστήσει την τάξη όταν ξένες χώρες προβαίνουν σε «προκλητικές ενέργειες».