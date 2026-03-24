Μακρόν: «Κάλεσα το Ιράν να συμμετάσχει καλόπιστα στις διαπραγματεύσεις»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι μίλησε με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και του ζήτησε να τερματίσει τις επιθέσεις εναντίον χωρών της περιοχής και προέτρεψε επίσης τη χώρα να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις καλή τη πίστει.

«Μίλησα ξανά για την απόλυτη ανάγκη να σταματήσουν αυτές οι απαράδεκτες επιθέσεις σε χώρες της περιοχής, να διατηρηθούν η ενέργεια και οι πολιτικές υποδομές και να αποκατασταθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ», δήλωσε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο X.

«Κάλεσα το Ιράν να συμμετάσχει καλόπιστα στις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την αποκλιμάκωση», πρόσθεσε ο Μακρόν.