Μακελειό με τουλάχιστον 22 νεκρούς και άλλους πολλούς τραυματίες σημειώθηκε στο Μέιν των ΗΠΑ την Τετάρτη (25/10), όταν ένοπλος προέβη σε αλλεπάλληλες επιθέσεις, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CNN,

«Έχουμε 22 επιβεβαιωμένους νεκρούς και πολλούς, πάρα πολλούς τραυματίες», δήλωσε ο Ρόμπερτ Μακάρθι, δημοτικός σύμβουλος στην πόλη Λιούιστον του Μέιν περίπου 35.000 κατοίκων, σε απόσταση περίπου πενήντα χιλιομέτρων βόρεια από το Πόρτλαντ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επικοινώνησε με την κυβερνήτρια του Μέιν, την Τζάνετ Μιλς, καθώς και μέλη του Κογκρέσου από την πολιτεία, προσφέροντας την πλήρη υποστήριξη των ομοσπονδιακών αρχών στις τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, και χαρακτήρισε φρικιαστικό το αποτρόπαιο συμβάν.

Ο φερόμενος ως δράστης, λευκός οπλισμένος με ημιαυτόματο τουφέκι, δεν έχει συλληφθεί και η αστυνομία έχει εξαπολύσει «ανθρωποκυνηγητό» για τον εντοπισμό του, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Αντροσκόγκιν, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Facebook φωτογραφίες του. Συγκεκριμένα, φαίνεται να φορά καστανόχρωμο χούντι, σκούρο μπλε παντελόνι κάργκο και να κρατά τουφέκι εφοδιασμένο με σκοπευτικό στα χέρια.

Ποιος είναι ο ύποπτος

Ο Ρόμπερτ Κάρντ ταυτοποιήθηκε, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, για το περιστατικό μαζικών πυροβολισμών που σημειώθηκε στις ΗΠΑ, στην πόλη Λιούιστον του Μέιν.

SPECIAL REPORT: Police in Maine are searching for a person of interest after multiple people were killed in shootings in Lewiston. Multiple law enforcement officials told CBS News at least 16 people were killed, as police said they responded to incidents at a bar and a bowling… pic.twitter.com/xHn8D7ZJYs — CBS News (@CBSNews) October 26, 2023

Οι αρχές, που απηύθυναν σύσταση στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφία SUV λευκού χρώματος, ζητώντας από τους πολίτες να μην έλθουν σε επαφή με τον κάτοχό του και να επικοινωνήσουν μαζί τους αν το δουν.

Τα δημόσια σχολεία δε θα λειτουργήσουν σήμερα (Παρασκευή 26/10), ανακοίνωσε αξιωματούχος της σχολικής διεύθυνσης της περιοχής.

#BREAKING: The Androscoggin County Sheriff's Office has released a picture from one of the shooting scenes in Lewiston Wednesday night. (📷: Androscoggin County Sheriff's Office)



STORY: https://t.co/7zWiP5wK44 pic.twitter.com/SNnT64LvBP — CBS 13 News (@WGME) October 26, 2023

Το χρονικό των πυροβολισμών

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sun Journal, η οποία επικαλείται εκπρόσωπο της αστυνομίας, διαπράχθηκαν τρεις επιθέσεις σε ισάριθμες επιχειρήσεις: στη Sparetime Recreation, όπου οργανώνονται αγώνες μπιλιάρδου και πάρτι, στο εστιατόριο Schemengees Bar & Grill, καθώς και σε κέντρο διανομής της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Walmart.

As you process the devastating news that another tragic shooting took the lives of at least 22 innocent people in Maine, remember the shooter didn't act alone.



He was assisted by 222 House members, 49 Senators, and the NRA. pic.twitter.com/3KUvZDfcH4 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) October 26, 2023

Την πληροφορία πως ένοπλος διαπράττει επιθέσεις με σκοπό να σκοτώσει κόσμο, επιβεβαίωσε μέσω X (πρώην Twitter) η πολιτειακή αστυνομία του Μέιν, καλώντας τους πολίτες να «βρουν καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται», ή να μην βγουν από τα σπίτια τους «με τις πόρτες κλειδωμένες».

Η πιο πολύνεκρη επίθεση από το 2019

Η χθεσινή είναι η πιο πολύνεκρη επίθεση του είδους στις ΗΠΑ από τον Αύγουστο του 2019, όταν νεαρός εφοδιασμένος με AK-47 άνοιξε πυρ εναντίον πελατών σούπερ μάρκετ στο Ελ Πάσο, κυρίως μεξικανούς και λατινοαμερικάνους, διαπράττοντας -σύμφωνα με τις αρχές- έγκλημα ρατσιστικού μίσους.

Η φονικότερη επίθεση ενόπλου στην αμερικανική ιστορία διαπράχτηκε στο Λας Βέγκας το 2017, όταν άνδρας που είχε στην κατοχή του αρκετά αυτόματα τουφέκια άνοιξε πυρ από δωμάτιο σε υψηλό όροφο ξενοδοχείου στο Λας Βέγκας. Απολογισμός: 58 νεκροί.

Οι ΗΠΑ πληρώνουν εξαιρετικά βαρύ τίμημα για την ευρεία διάδοση των όπλων στην επικράτειά τους και την ευκολία με την οποία μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σ’ αυτά οι Αμερικανοί.

Ειδήσεις σήμερα:

Intrakat: Στηρίζει το έργο του «Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος φίλων παιδιών με καρκίνο» με ιατρικό εξοπλισμό νέας τεχνολογίας

Δημοσκόπηση GPO: Στο 23,7% η διαφορά ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ – Πέρασε τον Κασσελάκη και η Κωνσταντοπούλου