Μακελειό στο Σίδνεϊ: Θρήνος στις κηδείες των θυμάτων – Ο Τραμπ καλεί τον κόσμο να πάρει τα “όπλα” ενάντια στην ισλαμική τρομοκρατία

Βαθιά θλίψη και οργή στις κηδείες των θυμάτων του μακελειού που σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ, όπου πατέρας και γιος «γάζωσαν» και σκότωσαν 15 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 42, κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα.

Η πρώτη κηδεία θύματος της τρομοκρατικής επίθεσης έγινε στη συναγωγή Σαμπάντ. Εκεί, υποδέχθηκαν με δάκρυα στα μάτια τη σορό του ραβίνου Έλι Σλάνγκερ, του πρώτου από τα 15 θύματα. Ο ραβίνος 41 ετών, ήταν πατέρας πέντε παιδιών, ανάμεσά τους και ένα νεογέννητο.

Αρκετοί πολιτικοί ήταν παρόντες στην κηδεία, μεταξύ των οποίων και οι συντηρητικός πρώην πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο πεθερός του, ραβίνος Γεχοράμ Ούλμαν, λύγισε μιλώντας για εκείνον: «Ό,τι κι αν πω σήμερα θα είναι λίγο για το τι σήμαινες για όλους μας. Ήσουν ο καλύτερος σύζυγος, ο καλύτερος πατέρας, ο καλύτερος γιος. Ήσουν ο γιος μου, ο φίλος μου, ο άνθρωπός μου. Μια μέρα χωρίς εσένα είναι αδύνατη».

Λίγο πριν από την κηδεία, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε ότι ο Σλάνγκερ ήταν «βαθιά αγαπητός όχι μόνο στην οικογένειά του, αλλά σε ολόκληρη την κοινότητα».

«Οι σκέψεις και οι καρδιές όλων των Αυστραλών είναι με τις οικογένειες που αποχαιρετούν τους ανθρώπους τους», είπε.

Τρεις ημέρες μετά την «εμπνεόμενη από την ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους» επίθεση εναντίον συγκέντρωσης για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα, 22 τραυματίες συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Σύμφωνα με τις αρχές 9 από τους τραυματίες παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλοι 13 βρίσκονταν σε σοβαρή, πάντως σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές της πολιτείας αυτής της Αυστραλίας.

Πάντως, δεν είναι σαφές αν ο νεαρότερος από τους δυο δράστες της επίθεσης –πατέρας και γιος 50 και 24 ετών –, που διακομίστηκε σε νοσοκομείο με τραύματα από σφαίρες της αστυνομίας και λέγεται πως είναι πλέον εκτός κινδύνου, συμπεριλαμβάνεται στους αριθμούς που ανακοινώθηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι στην επίθεση της Κυριακής σκοτώθηκαν επιτόπου ή υπέκυψαν σε νοσοκομεία 15 παριστάμενοι. Σκοτώθηκε επίσης επιτόπου ο ένας από τους δράστες, ξο πατέρας 50 ετών. Περίπου 40 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Τρίτη 16/12 τον κόσμο ολόκληρο να διεξαγάγει αγώνα εναντίον των «δυνάμεων του κακού της ισλαμιστικής τρομοκρατίας» μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ.

«Όλες οι χώρες πρέπει να ενωθούν εναντίον των δυνάμεων του κακού της ισλαμιστικής τρομοκρατίας» και «αυτό κάνουμε», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο επ’ ευκαιρία της Χάνουκα.

Οι έρευνες των αυστραλιανών αρχών για τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η Αυστραλία παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς συνεχίζεται το πένθος για τα θύματα της φονικής επίθεσης.