Λυών: Άγρια συμπλοκή αντιφασιστών και εθνικιστών – Εγκεφαλικά νεκρός 23χρονος (Βίντεο)

Ένας από τους δύο τραυματίες που ενεπλάκησαν σε επεισόδια μεταξύ ομάδας αντιφασιστών και εθνικιστών στη Λυών το βράδυ της Πέμπτης (12/02) είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Σύμφωνα με το BFMTV, πρόκειται για 23χρονο ακτιβιστή του εθνικιστικού χώρου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο φέροντας σοβαρό αιμάτωμα στο κεφάλι.

Έρευνα για βαριά σωματική βλάβη ξεκίνησε η εισαγγελία της Λυών, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει σε κατηγορίες.

Το χρονικό των επεισοδίων

Η ένταση εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, περίπου στις 18:40 (19:40 ώρα Ελλάδας), με αφορμή εκδήλωση στην οποία συμμετείχε η ευρωβουλευτής Ριμά Χασάν, που πρόσκειται στην Ανυπότακτη Γαλλία. Έξω από τον χώρο της ομιλίας συγκεντρώθηκαν μέλη της συλλογικότητας Némésis, γεγονός που οδήγησε σε αντιπαραθέσεις και τελικά σε επεισόδια.

Η Némésis είναι μια οργάνωση νεαρών γυναικών με παρουσία στη Γαλλία και την Ελβετία, η οποία υιοθετεί φεμινιστική ταυτότητα, αλλά συνδέει ανοιχτά ζητήματα εγκληματικότητας με τη μεταναστευτική πολιτική. Στον δημόσιο λόγο της υποστηρίζει ότι η βία κατά των γυναικών σχετίζεται με τη μετανάστευση από μη ευρωπαϊκές χώρες, εκφράζοντας ιδιαίτερη κριτική απέναντι σε μουσουλμανικές κοινότητες.

Ταυτόχρονα, αντιφασιστικές ομάδες διοργάνωσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Πανεπιστήμιο Lyon-3, όπου είχε προγραμματιστεί διάλεξη του συγγραφέα Γκιγιόμ Ανσέλ, γνωστού για τα βιβλία του με πολεμικό περιεχόμενο, καθώς και ενός καθηγητή ιστορίας που θα μιλούσε για «την άρνηση του δικαιώματος του πολέμου».

Στη συνέχεια, περίπου 50 άτομα ήρθαν σε συμπλοκή, με αποτέλεσμα να υπάρξουν χειρονομίες βίας και ένταση στην περιοχή.

Το θύμα ταυτοποιείται ως Κεντάν Ντ., φοιτητής μαθηματικών και οικονομικών και ενεργό μέλος εθνικιστικών οργανώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να υπερασπιστεί τα μέλη της Némésis όταν δέχτηκε επίθεση.

Αρχικά, τα μέλη της Némésis δέχτηκαν επίθεση και διασκορπίστηκαν στους γύρω δρόμους, όπου τους επιτέθηκαν και μέλη αντιφασιστικών ομάδων. Εκεί σημειώθηκε η έντονη συμπλοκή, κατά την οποία ο 23χρονος ρίχτηκε στο έδαφος και κλωτσήθηκε επανειλημμένα στο κεφάλι.

Στην αρχή προσπάθησε να φύγει, ωστόσο κατέρρευσε γρήγορα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου τον έβαλαν σε τεχνητό κώμα και σήμερα ανακοινώθηκε ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Στο Χ η Némésis έγραψε ότι μία ακτιβίστρια της οργάνωσης δέχθηκε βίαια επίθεση από υποστηρικτές της Χασάν καιεπιβεβαίωσε ότι θα υποβάλλει μήνυση. Σχετικά με τον 23χρονο, η πρόεδρος της προέδρου της Nemesis επιβεβαίωσε ότι «δέχτηκε ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι και όταν σηκώθηκε, είχε αιμορραγία στο κεφάλι».