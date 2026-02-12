Φρικτό έγκλημα στην Γαλλία: Δύο βρέφη βρέθηκαν νεκρά μέσα σε κατάψυξη – Συνελήφθη μία γυναίκα

Σε μία σύλληψη προχώρησε την Τετάρτη (11/2) η γαλλική αστυνομία μετά τον εντοπισμό 2 μωρών σε κατάψυξη σπιτιού σε περιοχή της Γαλλίας.

Ειδικότερα, δύο βρέφη βρέθηκαν την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 στην κατάψυξη ενός σπιτιού που βρίσκεται στην πόλη Aillevillers-et-Lyaumont στην Haute-Saône, σύμφωνα με πληροφορίες του BFMT

Την Τρίτη, ο πατέρας του οικογενειακού σπιτιού ανακάλυψε ένα μωρό στην κατάψυξη. Ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία, μόλις έφτασε στο σημείο, βρήκε ένα δεύτερο μωρό στο ίδιο σημείο.

Οι αρχές άρχισαν στη συνέχεια να αναζητούν τη σύντροφο του 50χρονου άνδρα, η οποία είναι επίσης πενήντα ετών. Η γυναίκα, της οποίας η σχέση με τα δύο μωρά που βρέθηκαν νεκρά είναι άγνωστη, συνελήφθη την Τετάρτη στη Βουλώνη-Μπιγιανκούρ και τέθηκε υπό κράτηση.