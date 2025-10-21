Λούβρο: Οι επίλεκτοι της γαλλικής αστυνομίας στο κυνήγι των ληστών – Από το δαχτυλίδι του αρραβώνα της Καρντάσιαν στα βασιλικά κοσμήματα

Ανθρωποκυνηγητό για την εύρεση των ληστών που έκλεψαν 8 ανεκτίμητα κοσμήματα από το μουσείο του Λούβρου διεξάγουν οι γαλλικές Αρχές.

Συγκεκριμένα, η αστυνομία επιστράτευσε την ομάδα BRB, η οποία έχει συνηθίσει να ασχολείται με ληστείες υψηλού προφίλ. Πρόκειται για εξειδικευμένη αστυνομική μονάδα του Παρισιού η οποία είχε αναλάβει την έρευνα για την κλοπή του δαχτυλιδιού αρραβώνα της Κιμ Καρντάσιαν, αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόσφατα είχε ασχοληθεί με απαγωγές πλούσιων ανθρώπων που κατέχουν κρυπτονομίσματα.

Η BRB διαθέτει περίπου 100 πράκτορες, με πάνω από 12 ειδικευμένους σε κλοπές μουσείων. Οι ερευνητές θα εξετάσουν βιντεοσκοπημένα αρχεία, τηλεφωνικά αρχεία και εγκληματολογικά στοιχεία, ενώ θα ενεργοποιηθούν και πληροφοριοδότες.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA October 19, 2025

«Μπορούν να έχουν ομάδες που εργάζονται πάνω σε αυτό 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και για μεγάλο χρονικό διάστημα», είπε ο Szkudlara, εκφράζοντας «100%» εμπιστοσύνη ότι οι κλέφτες θα συλληφθούν.

Η αστυνομία θα εξετάσει λεπτομερώς τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας που χρονολογούνται εβδομάδες πριν, προσπαθώντας να εντοπίσει ύποπτα άτομα που περιπολούν το μουσείο.

Η Κορίν Σαρτρέλ, αστυνομικός που εργαζόταν προηγουμένως στο Κεντρικό Γραφείο της Γαλλικής Αστυνομίας για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών, δήλωσε ότι τα κοσμήματα θα μπορούσαν πιθανώς να καταλήξουν σε ένα παγκόσμιο κέντρο διαμαντιών όπως η Αμβέρσα, όπου «πιθανώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για την προέλευση των αντικειμένων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα διαμάντια μπορούσαν επίσης να κοπούν σε μικρότερες πέτρες και ο χρυσός να έλιωνε, χωρίς οι αγοραστές να γνωρίζουν προέλευσή τους.

«Μόλις κοπούν σε μικρότερα κοσμήματα, η κλοπή έχει ολοκληρωθεί. Τελείωσε. Δεν θα ξαναδούμε ποτέ αυτά τα κομμάτια άθικτα. Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό, η ανάκτηση κλεμμένων έργων τέχνης. Όσον αφορά τα κοσμήματα, αυτό το ποσοστό είναι ακόμη μικρότερο», είπε ο Μαρινέλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οποιαδήποτε θεωρία για την παραγγελία αντικειμένων από έναν μυστηριώδη αγοραστή είναι γελοία. Το βλέπεις μόνο στις ταινίες του Χόλιγουντ».

Οι πολιτιστικές αρχές σε όλη την Ευρώπη θα εξετάσουν πώς να προστατεύσουν καλύτερα τα μουσεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπραντ είπε ότι ήταν αδύνατο να προστατευθεί σωστά ένα μουσείο, επομένως το καλύτερο που είχε να κάνει ήταν να επιβραδυνθεί ο χρόνος που απαιτείται για την κλοπή αντικειμένων αλλά και τη διαφυγή των δραστών, δίνοντας στην αστυνομία περισσότερο χρόνο για να αντιδράσει.

«Ξέρουν ότι έχουν μόνο πέντε, έξι λεπτά για να τη γλιτώσουν, επειδή μετά από έξι λεπτά εμφανίζεται η αστυνομία. Έτσι, αν πάνε σε ένα μουσείο… και ανακαλύψουν ότι χρειάζονται περισσότερα από έξι, επτά, οκτώ λεπτά, δεν θα το κάνουν», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα που κρύβεται πίσω από την κλοπή των ανεκτίμητων κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος από το μουσείου του Λούβρου, φαίνεται πως είναι ήδη γνωστή στις αρχές της Γαλλίας. Υπάρχουν πληροφορίες πως πρόκειται για τους «Ροζ Πάνθηρες» χωρίς όμως κάτι τέτοιο να έχει επιβεβαιωθεί. Το αν τα κλοπιμαία όμως παραμένουν στην αρχική τους κατάσταση, παραμένει άγνωστο. Σκοπός των περισσότερων κλεφτών είναι να τα διασπάσουν γρήγορα σε κομμάτια και να τα πουλήσουν ξεχωριστά ώστε να μην κινήσουν υποψίες.

«Αν κλέψω έναν πίνακα του Βαν Γκογκ, είναι Βαν Γκογκ. Μόνο σε παράνομη αγορά έργων τέχνης, μπορώ να το πουλήσω», δήλωσε ο Μαρκ Μπαλσέλς, ειδικός σε εγκλήματα κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς με έδρα τη Βαρκελώνη. «Αλλά όταν κλέβω… κοσμήματα, μπορώ να τα διακινήσω μέσω μιας παράνομης αγοράς ως πολύτιμους λίθους».

Η ληστεία κοσμημάτων του στέμματος από το Λούβρο έχει χαρακτηριστεί από ορισμένους ως εθνική ταπείνωση και έχει προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια στους πολιτιστικούς χώρους της Γαλλίας, η οποία ήδη βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος λόγω της οικονομικής και πολιτικής κρίσης που βιώνει το τελευταίο διάστημα.

«Αν στοχεύσετε το Λούβρο, το σημαντικότερο μουσείο στον κόσμο, και μετά τη γλιτώσετε, κάτι δεν πήγαινε καλά με την ασφάλεια», δήλωσε ο ερευνητής τέχνης Άρθουρ Μπραντ.

Οι αξιωματούχοι του Λούβρου, όπου φιλοξενούνται έργα τέχνης όπως η Μόνα Λίζα, είχαν ήδη κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την έλλειψη επενδύσεων που προφανώς έχει «τσακίσει» και την ασφάλεια στο μουσείο. Εξάλλου είναι γνωστό πως έχουν γίνει περικοπές του προσωπικού ασφαλείας. Οι 4 άγνωστοι κατάφεραν να κλέψουν το Λούβρο, μέρα – μεσημέρι, κάτω από την μύτη όλων.

Τουλάχιστον 4 μουσεία της Γαλλίας έχουν κλαπεί τους τελευταίους δύο μήνες, συμπεριλαμβανομένου και του χρυσού που κλάπηκε από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Παρίσι.

«Αν έχετε κοσμήματα ή χρυσό στις συλλογές σας, πρέπει να ανησυχείτε», προειδοποίησε ο Κρίστοφερ Μαρινέλο ιδρυτής της Art Recovery International, η οποία παρακολουθεί κλεμμένα έργα τέχνης.

Αναπαράσταση της ληστείας μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Βίντεο της Γαλλικής Τηλεόρασης με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης δείχνει πώς -οι ληστές με τα κίτρινα γιλέκα– στάθμευσαν το αναβατόριο, πώς ανέβηκαν στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και έσπασαν το τζάμι για να μπουν στο χώρο. Δείχνει ακόμα πώς πήραν τους τροχούς και έκοψαν τις προθήκες με τους θησαυρούς του Ναπολέοντα.

🔴 En plein jour et en 7 minutes, 4 hommes ont cambriolé la galerie d’Apollon du Louvre, où sont exposés les joyaux de la couronne de France. L’attaque, d’une efficacité impressionnante, a eu lieu dimanche 19 octobre vers 9h30, alors que le musée venait d’ouvrir au public. #JT20H pic.twitter.com/qsev4EP8c4— Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) October 20, 2025

Οι κλέφτες πήραν φεύγοντας (με δύο απλά σκούτερ) εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας: ένα κολιέ με ζαφείρια Κεϋλάνης, μία διαμαντένια καρφίτσα, χρυσόδετα σκουλαρίκια με πολύτιμους λίθους, ένα σμαραγδένιο περιδέραιο, μία περίτεχνη τιάρα και άλλα.