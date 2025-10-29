Ληστεία στο Λούβρο: Οι δύο συλληφθέντες αναγνώρισαν «εν μέρει» την εμπλοκή τους – Το προφίλ τους

Στο γεγονός ότι οι δυο άνδρες που έχουν συλληφθεί για την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο έχουν «εν μέρει» αναγνωρίσει την εμπλοκή τους στάθηκε η Εισαγγελία του Παρισιού.

Ο πρώτος άνδρας είναι 34 ετών, Αλγερινός, και ζει στο Aubervilliers. Ήταν άνεργος την ημέρα της παρέμβασής του, αλλά είχε εργαστεί ως οδηγός διανομέων στο παρελθόν. Ο δεύτερος ύποπτος, ηλικίας 39 ετών, ζει επίσης στο Aubervilliers και είναι ήδη γνωστός για διακεκριμένες κλοπές και βρίσκεται επίσης υπό δικαστική εποπτεία για μια άλλη υπόθεση διακεκριμένης κλοπής, στην οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκε όχημα ram-raid.

Αυτοί οι δύο άνδρες είναι ύποπτοι ότι είναι αυτοί που εισέβαλαν στην Πινακοθήκη Απόλλων.

«Καθώς σας μιλάω, και οι δύο έχουν παραδεχτεί εν μέρει την εμπλοκή τους στα γεγονότα στους ανακριτές. Αυτή τη στιγμή παρουσιάζονται ενώπιον των ανακριτών με σκοπό να τους απαγγελθούν κατηγορίες για τα αδικήματα της οργανωμένης ληστείας, εγκλήματα που επισύρουν ποινή φυλάκισης 15 ετών και βαρύ πρόστιμο», δήλωσε ο εισαγγελέας του Παρισιού.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι οι δράστες είχαν οποιαδήποτε συνενοχή μέσα στο μουσείο», λέει η Λορ Μπεκό.