Λονδίνο: Πρόστιμο 150 λιρών σε γυναίκα επειδή πέταξε τον καφέ της σε φρεάτιο

Την έκπληξη της εξέφρασε μια γυναίκα από το δυτικό Λονδίνο, όταν της επιβλήθηκε πρόστιμο 150 λιρών (172 ευρώ) διότι πέταξε τα υπολείμματα του καφέ της σε ένα φρεάτιο ενώ περίμενε το λεωφορείο.

Η Burcu Yesilyurt θεωρούσε ότι έκανε το σωστό αδειάζοντας το επαναχρησιμοποιούμενο ποτήρι της πριν επιβιβαστεί στο λεωφορείο για να πάει στη δουλειά της. Λίγα λεπτά αργότερα όμως την προσέγγισαν τρεις αστυνομικοί κοντά στο σταθμό του Ρίτσμοντ και της επέβαλαν πρόστιμο.

Μιλώντας η Yesilyurt στο BBC είπε: «Παρατήρησα ότι το λεωφορείο μου πλησίαζε, οπότε απλώς έριξα ό,τι απέμεινε στο φρεάτιο. Δεν ήταν πολύ – μόνο μια μικρή ποσότητα. Μόλις γύρισα, τρεις άνδρες, αστυνομικοί, με κυνήγησαν και με σταμάτησαν αμέσως. Δεν είχα ιδέα ότι το να ρίχνεις υγρά σε έναν υπόνομο ήταν παράνομο. Ήταν αρκετά σοκαριστικό».

«Νομίζω το πρόστιμο είναι υπερβολικό»

Ότι παραβίασε το άρθρο 33 του Νόμου για την Προστασία του Περιβάλλοντος του 1990, το οποίο καθιστά παράνομη την απόρριψη αποβλήτων με τρόπο που μπορεί να μολύνει το έδαφος ή το νερό της είπαν οι αστυνομικοί. Το δημοτικό συμβούλιο του Ρίτσμοντ δήλωσε ότι οι αστυνομικοί «ενήργησαν επαγγελματικά και αντικειμενικά» και ότι το πρόστιμο επιβλήθηκε σύμφωνα με την πολιτική του συμβουλίου.

Όταν η Yesilyurt ρώτησε τους αστυνομικούς αν υπήρχαν προειδοποιητικές πινακίδες, δεν έλαβε κάποια απάντηση. «Ρώτησα αν υπήρχαν πινακίδες ή κάτι που να λέει ότι δεν επιτρέπεται να ρίχνεις καφέ στα φρεάτια», είπε. «Δεν μου απάντησαν». Περιέγραψε τη συνάντηση ως «αρκετά εκφοβιστική» και είπε ότι ένιωσε «ταραγμένη» μετά. «Μου είπαν ότι έκανα κάτι παράνομο».

Όταν ρώτησε τι έπρεπε να κάνει με τον υπόλοιπο καφέ, η Yesilyurt είπε ότι της είπαν να τον ρίξει σε έναν κοντινό κάδο απορριμμάτων. «Μου φαίνεται αρκετά άδικο», είπε. «Νομίζω ότι το πρόστιμο είναι υπερβολικό. Δεν είναι αναλογικό».

Σε 100 λίρες μπορεί να μειωθεί το πρόστιμο των 150 λιρών αν πληρωθεί εντός 14 ημερών. Επίσημη καταγγελία στο δημοτικό συμβούλιο υπέβαλε η Yesilyurt, όπου ζητάει να τοποθετηθούν πιο σαφείς πινακίδες κοντά στους κάδους απορριμμάτων και τις στάσεις λεωφορείων για να προειδοποιούν τους κατοίκους σχετικά με τους νόμους.