Λονδίνο: Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο – Τραυματίστηκαν δύο ανήλικοι

Οι αρχές αναζητούν τον δράστη

Αναστασία Ξυδιά

Σε σχολείο στο Μπρεντ, στο βορειοδυτικό Λονδίνο, μαχαιρώθηκαν σήμερα, Τρίτη (10/02), δύο αγόρια ηλικίας 12 και 13 ετών.

Η αστυνομία, σύμφωνα με το Sky News, βρίσκεται σε αναζήτηση του επιτιθέμενου, ο οποίος φέρεται να είναι έφηβος.

Στις 12:41 (τοπική ώρα) οι αρχές έλαβαν κλήση για επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στην οδό Μπέικον Λέιν, στο Λονδίνο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο και οι δύο ανήλικοι έλαβαν τις Πρώτες Βοήθειες, εκ των οποίων ο ένας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και ο άλλος σε μεγάλο κέντρο φροντίδας τραυμάτων.

