Λονδίνο: Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο – Τραυματίστηκαν δύο ανήλικοι

Σε σχολείο στο Μπρεντ, στο βορειοδυτικό Λονδίνο, μαχαιρώθηκαν σήμερα, Τρίτη (10/02), δύο αγόρια ηλικίας 12 και 13 ετών.

Η αστυνομία, σύμφωνα με το Sky News, βρίσκεται σε αναζήτηση του επιτιθέμενου, ο οποίος φέρεται να είναι έφηβος.

Στις 12:41 (τοπική ώρα) οι αρχές έλαβαν κλήση για επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στην οδό Μπέικον Λέιν, στο Λονδίνο.

BREAKING: Two boys have been stabbed at a school in Brent, northwest London.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/yJkvOx4170— Sky News (@SkyNews) February 10, 2026

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο και οι δύο ανήλικοι έλαβαν τις Πρώτες Βοήθειες, εκ των οποίων ο ένας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και ο άλλος σε μεγάλο κέντρο φροντίδας τραυμάτων.