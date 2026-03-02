Στάρμερ: Το πλήγμα στη βάση στην Κύπρο δεν ήταν αντίδραση σε καμία απόφαση που λάβαμε

Το δικό του μήνυμα μετά τις επιθέσεις του Ιράν στην Κύπρο σε στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο έστειλε σε ομιλία του ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Κιρ Στάρμερ.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου στάθηκε στην κατάσταση στην Μέση Ανατολή αλλά και τις επιθέσεις στην Κύπρο.

Ξεκινώντας τόνισε, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετείχε στις αρχικές επιθέσεις στο Ιράν και χαρακτηρίζει την απόφαση αυτή «σκόπιμη». Ο πρωθυπουργός είπε ότι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε είναι μια «διαπραγματευτική διευθέτηση» όπου το Ιράν συμφωνεί να εγκαταλείψει «κάθε φιλοδοξία» να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και να τερματίσει «την αποσταθεροποιητική του δραστηριότητα» σε όλη την περιοχή.

Για όσα συνέβησαν στην Κύπρο, ο Στάρμερ είπε ότι το Ιράν έχει επιτεθεί σε όλη την περιοχή και έχει εξαπολύσει «εκατοντάδες πυραύλους και χιλιάδες drones εναντίον χωρών που δεν τους επιτέθηκαν». Λέει ότι υπάρχουν περίπου 300.000 Βρετανοί πολίτες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων, των οικογενειών που βρίσκονται σε διακοπές και όσων βρίσκονται σε μετακίνηση.

Είπε παράλληλα ότι το Ιράν έχει πλήξει αεροδρόμια και ξενοδοχεία όπου διαμένουν Βρετανοί πολίτες. «Είναι βαθιά ανησυχητικό για ολόκληρη τη χώρα», τόνισε ο Στάρμερ. Ο Στάρμερ προσθέτει ότι χθες το βράδυ ένα drone έπληξε την RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο λέγοντας ότι είναι σημαντικό γι’ αυτόν να πει ότι οι βάσεις μας στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά. Ο Στάρμερ πρόσθεσε ότι η επίθεση στην RAF δεν ήταν απάντηση σε καμία απόφαση που έχουμε λάβει.

Από εκεί και πέρα, ο Κιρ Στάρμερ υποστήριξε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «εξέφρασε τη διαφωνία του» με την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να μην εμπλακεί αρχικά. «Αλλά είναι καθήκον μου να κρίνω τι είναι προς το εθνικό συμφέρον της Βρετανίας», συνεχίζει ο Στάρμερ, λέγοντας ότι υποστηρίζει τις επιλογές του.

Στάρμερ: Στείλαμε αεροσκάφη για να προστατεύσουμε τις ζωές των Βρετανών

Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο Κιρ Στάρμερ είπε ότι η προσέγγιση του Ιράν γίνεται «ακόμα πιο απερίσκεπτη».

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι είναι καθήκον του να προστατεύει τις ζωές των Βρετανών, κάτι που, όπως λέει, είναι ο λόγος που έστειλαν βρετανικά αεροσκάφη στον αέρα «στο πλαίσιο συντονισμένων αμυντικών επιχειρήσεων». Αυτές οι επιχειρήσεις ήταν ήδη αποτελεσματικές, λέει στο σπίτι, συμπεριλαμβανομένης της κατάρριψης ενός drone που κατευθυνόταν προς μια βάση που στεγάζει βρετανικό στρατιωτικό προσωπικό.

Ο Στάρμερ είπε στη συνέχεια ότι οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για να μπορέσουν να σταματήσουν τους ιρανικούς πυραύλους στην πηγή τους, όπου βρίσκονται σε αποθήκες αποθήκευσης ή είναι έτοιμοι στους εκτοξευτές. Ο πρωθυπουργός λέει ότι αποδέχτηκε αυτό το νέο αίτημα «προκειμένου να αποτρέψει το Ιράν από την εκτόξευση πυραύλων σε όλη την περιοχή» και τη δολοφονία αμάχων. Τονίζει, ωστόσο, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στις επιθετικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Από εκεί και πέρα, ο Στάρμερ είπε ότι η Γαλλία και η Γερμανία είναι επίσης έτοιμες να επιτρέψουν την αμερικανική δραστηριότητα στις βάσεις τους, προκειμένου να καταστρέψουν την ικανότητα πυραύλων του Ιράν.

Στάρμερ: «Όλοι θυμόμαστε τα λάθη του Ιράκ και μάθαμε από αυτά τα μαθήματα»

Ο Στάρμερ είπε ότι μόνο τον τελευταίο χρόνο το Ιράν έχει υποστηρίξει περισσότερες από 20 δυνητικά θανατηφόρες επιθέσεις σε βρετανικό έδαφος, προσθέτοντας ότι «καθεμία την έχουμε αποτρέψει». Τόνισε παράλληλα ότι είναι «σαφές ότι δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στο ιρανικό καθεστώς να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση ζητά «από όλους τους Βρετανούς πολίτες στην περιοχή να δηλώσουν την παρουσία τους, ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη». Η κυβέρνηση ζητά επίσης από τους πολίτες να παρακολουθούν τις ταξιδιωτικές συμβουλές του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες ενημερώνονται τακτικά. Ο Στάρμερ προσθέτει ότι «όλοι θυμόμαστε τα λάθη του Ιράκ και έχουμε μάθει από αυτά τα μαθήματα». «Και οι ενέργειες του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει πάντα να έχουν νόμιμη βάση και ένα βιώσιμο, καλά μελετημένο σχέδιο», δήλωσε.