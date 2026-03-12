Νετανιάχου: Εξαλείψαμε τον παλιό τύραννο του Ιράν, ο νέος δεν τολμά να εμφανιστεί – Η Χεζμπολάχ θα πληρώσει βαρύ τίμημα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου άνοιξετα χαρτιά του για τις επιχειρήσεις στο Ιράν και στον Λίβανο.

Συγκεκριμένα, ο Νετανιάχου εξαπέλυσε απειλές κατά της Χεζμπολάχ τονίζοντας ότι θα πληρώσει βαρύ τίμημα για την επιθετικότητά της προς το Ισραήλ.

Παράλληλα, όπως υποστήριξε, το Ιράν δεν είναι πια το ίδιο μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες κοινών αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων και ότι έχει υποστεί πλήγματα στις επίλεκτες δυνάμεις του. Ο Νετανιάχου είπε ότι μιλούσε με τον Τραμπ σχεδόν κάθε μέρα και ότι οι δύο άνδρες μίλησαν «ανοιχτά».

«Μέσω μιας άνευ προηγουμένου ένωσης δυνάμεων μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε πετύχει τεράστια επιτεύγματα — επιτεύγματα που αλλάζουν την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και ακόμη και πέρα ​​από αυτήν», είπε παράλληλα ο Νετανιάχου.

ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατήγγειλε τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ως «μαριονέτα των Φρουρών της Επανάστασης» που δεν μπορεί να εμφανιστεί δημόσια.

Και απευθύνθηκε στον ιρανικό λαό, λέγοντας ότι πλησιάζει η στιγμή για ένα «νέο μονοπάτι ελευθερίας» και ότι το Ισραήλ στέκεται στο πλευρό του. «Αλλά στο τέλος της ημέρας, εξαρτάται από εσάς. Είναι στο χέρι σας», είπε για να τονίσει ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν κορυφαίους Ιρανούς πυρηνικούς επιστήμονες.

Λίβανος: Χερσαίες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού κατά της Χεζμπολάχ – Σφυροκοπά και την Τεχεράνη ο IDF

Στη δημοσιότητα έδωσε ο στρατός του Ισραήλ πλάνα από κάμερες ασφαλείας στρατευμάτων που δείχνουν χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο.

Οι επιχειρήσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο της «ενισχυμένης αμυντικής του στάσης», αφότου η Χεζμπολάχ άρχισε να επιτίθεται στο Ισραήλ αυτόν τον μήνα.

Ο στρατός τόνισε ότι αυτή την εβδομάδα, στρατεύματα της 91ης Περιφερειακής Μεραρχίας «Γαλιλαίας» πραγματοποίησαν μια ολονύκτια επιδρομή, κατά την οποία καταστράφηκαν υποδομές της επίλεκτης Δύναμης Ραντβάν της Χεζμπολάχ.

Ο Ισραηλινός Στρατός μάλιστα έπληξε θέσεις της Χεζμπολάχ με πυροβολικό και αεροπορικές επιδρομές.

Ο στρατός έχει αναπτύξει στρατεύματα βαθύτερα στο νότιο Λίβανο την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι στοχεύει να «δημιουργήσει μια προωθημένη άμυνα που θα δημιουργήσει ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας για τους κατοίκους του βορρά».