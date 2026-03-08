Λίβανος: Το ΥΠΕΞ καταδικάζει τις επιθέσεις με drone στην Κύπρο – Γερμανική φρεγάτα έφτασε στο λιμάνι της Λεμεσού

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, Γιούσεφ Ράγκι, καταδίκασε δημόσια την επίθεση με drones που στόχευσε την Κύπρο μετά από επικοινωνία με τον Κύπριο ομόλογό του, Κωνσταντίνο Κόμπο.

Ο Λιβανέζος υπουργός εξέφρασε την έντονη καταδίκη της κυβέρνησής του για το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν αντιπροσωπεύουν ούτε το λιβανέζικο κράτος ούτε τον λαό και τις αξίες του, όπως ανέφερε σε ανάρτηση του.

Ο κ. Ράγκι κάλεσε επίσης τους πολίτες της Κύπρου να διαχωρίσουν το λιβανέζικο κράτος από ενέργειες που πραγματοποιούνται εκτός θεσμικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε πρόσφατη κυβερνητική απόφαση που χαρακτηρίζει παράνομες όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ.

Κλείνοντας, εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό και επανέλαβε ότι ο Λίβανος απορρίπτει κατηγορηματικά τέτοιου είδους επιθέσεις.



I stressed that these… March 8, 2026

Στην Κύπρο η γερμανική φρεγάτα

Η γερμανική φρεγάτα «Νορντράιν-Βεστφάλεν» έφτασε στο λιμάνι της Λεμεσού. Το πλοίο προστίθεται στη διεθνή στρατιωτική δύναμη που έχει αναπτυχθεί στην Κύπρο, μετά από επίθεση με drone κοντά στη βρετανική βάση RAF Ακρωτήρι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η Γαλλία έχει ήδη αναπτύξει τη φρεγάτα «Λανγκεντόκ» (FS Languedoc), ενώ η Ιταλία και η Ισπανία ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν τις φρεγάτες «Φεντερίκο Μαρτινένγκο» (ITS Federico Martinengo) και «Κριστόμπαλ Κολόν» (Cristóbal Colón F105).

Η Ελλάδα έχει επίσης στείλει μαχητικά F-16 και δύο φρεγάτες στο νησί, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αναπτύξει ελικόπτερα και ετοιμάζεται να στείλει το αντιτορπιλικό «Ντράγκον» στην περιοχή