Κύπρος: «Από τον Λίβανο εκτοξεύτηκαν τα drones προς τις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι», λέει ο Υπουργός Εξωτερικών

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, αποκάλυψε ότι τα drones με εκρηκτικά που κατευθύνθηκαν τις προηγούμενες μέρες προς τις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στο Ακρωτήρι εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο.

Σε συνέντευξή του στον Guardian, ο Κόμπος τόνισε ότι «πρέπει να κοιτάμε προς το λιβανέζικο μέτωπο», προσθέτοντας ότι δεν μπορούν να αποκλειστούν απειλές και από τις βορειοανατολικές περιοχές.

«Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να βεβαιωθούμε ότι τα υπάρχοντα συστήματα καλύπτουν όλες τις πιθανότητες απειλής», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Οι Κύπριοι αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι στόχος των επιθέσεων ήταν οι βρετανικές βάσεις και όχι η Κυπριακή Δημοκρατία, σε συνέχεια της στρατιωτικής δράσης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Επαναπατρισμός πολιτών στην Κύπρο

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι συνολικά 950 άτομα έχουν επαναπατριστεί στην Κύπρο, μετά την άφιξη της έκτης ναυλωμένης πτήσης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το βράδυ του Σαββάτου.

Οι επιβάτες είναι κυρίως Κύπριοι πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και μόνιμοι κάτοικοι του νησιού, καθώς και πολίτες άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει, μέσω των διπλωματικών αποστολών του, να παρέχει προξενική στήριξη σε Κύπριους πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την κατάσταση και βρίσκονται σε χώρες της περιοχής ή πέραν αυτής, με στόχο την ασφαλή επιστροφή τους στο νησί.