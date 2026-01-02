Λίβανος: Ισραηλινά πυρά εναντίον κυανόκρανων του ΟΗΕ

Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) ανέφερε ότι κυανόκρανοι δέχθηκαν σήμερα ισραηλινά πυρά στο νότιο τμήμα της χώρας, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ έχει αναπτυχθεί στο νότιο τμήμα της χώρας, σε συνεργασία με τον στρατό του Λιβάνου, στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2024 μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

«Τέτοιου είδους περιστατικά συμβαίνουν πολύ συχνά και αντιπροσωπεύουν μια ανησυχητική τάση», υπογραμμίζει η UNIFIL.

Στρατιώτες που περιπολούσαν σήμερα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου ανέφεραν πυρά από όπλα μικρού διαμετρήματος «σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων» από τη θέση τους. Λίγο αργότερα, «κυανόκρανοι που εκτελούσαν περιπολία στην ίδια ζώνη» ανέφεραν πυρά από πολυβόλα σε απόσταση περίπου 50 μέτρων, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή ζημιές.

Η ειρηνευτική δύναμη του OHE εκτιμά πως «και στις δύο περιπτώσεις τα πυρά προήλθαν από θέση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) νότια της Μπλε Γραμμής», η οποία οριοθετεί τα σύνορα μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η UNIFIL υπογραμμίζει ότι είχε ενημερώσει εκ των προτέρων το Ισραήλ για την ανάπτυξη δυνάμεών της στην περιοχή, καλώντας τις IDF «να σταματήσουν κάθε επιθετική συμπεριφορά εναντίον κυανοκράνων ή πλησίον αυτών». Τέτοιες επιθέσεις συνιστούν «σοβαρές παραβιάσεις» ψηφίσματος που υιοθέτησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το 2006, το οποίο χρησίμευσε ως βάση για τη συμφωνηθείσα εκεχειρία, σημειώνει η UNIFIL.

Τους τελευταίους μήνες, η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο έχει κατ’ επανάληψη αναφέρει ισραηλινά πυρά εναντίον κυανοκράνων. Σε μια από αυτές, την περασμένη εβδομάδα, ενημέρωσε πως ένας κυανόκρανος τραυματίστηκε.

Παρά την εκεχειρία, το Ισραήλ εξαπολύει σχεδόν καθημερινά πλήγματα και διεξάγει επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, βάζοντας στο στόχαστρο – όπως υποστηρίζει – θέσεις της Χεζμπολάχ, την οποία κατηγορεί για επανεξοπλισμό. Ισραηλινά στρατεύματα παραμένουν εξάλλου σε πέντε τοποθεσίες στο νότιο Λίβανο, που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας.