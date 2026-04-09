Λίβανος: «Η μόνη λύση είναι η κατάπαυση του πυρός που θα οδηγήσει σε συνομιλίες με το Ισραήλ» λέει ο πρόεδρος της χώρας

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Μισέλ Αούν με δηλώσεις του στάθηκε πως «η μόνη λύση στην κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα είναι μια κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ που θα οδηγήσει σε άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών».

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα με εκπροσώπους της μαρωνιτικής κοινότητας του Λιβάνου, ο Αούν αναφέρει ότι η λιβανέζικη πρόταση για κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσεις αρχίζει να λαμβάνει θετικές αντιδράσεις στους διεθνείς κύκλους.

Προσθέτει ότι ο Λίβανος συνεχίζει να διεξάγει διεθνείς συνομιλίες για το θέμα.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι έχει δώσει εντολή στους διπλωμάτες να ξεκινήσουν απευθείας συνομιλίες με τη Βηρυτό το συντομότερο δυνατό, αν και ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στους Times of Israel ότι οι συνομιλίες θα διεξαχθούν υπό πυρά, χωρίς αρχική εκεχειρία.