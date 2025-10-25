Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Λιθουανία: Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους – Μετεωρολογικά μπαλόνια πέρασαν από τη Λευκορωσία στον εναέριο χώρο της

Είναι η τέταρτη φορά που διαταράσσεται η εναέρια κυκλοφορία αυτόν τον μήνα

Λιθουανία: Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους – Μετεωρολογικά μπαλόνια πέρασαν από τη Λευκορωσία στον εναέριο χώρο της
Το αεροδρόμιο του Βίλνιους έκλεισε και πάλι απόψε επειδή μετεωρολογικά μπαλόνια πέρασαν από τη Λευκορωσία στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Βαλτικής χώρας.

Είναι η τέταρτη φορά που διαταράσσεται η εναέρια κυκλοφορία αυτόν τον μήνα.

Το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 02.00 της Κυριακής, ώρα Ελλάδας.

Τις τελευταίες εβδομάδες αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη, όπως στην Κοπεγχάγη, το Μόναχο και τις Βαλτικές χώρες, έκλεισαν επειδή θεάθηκαν στον εναέριο χώρο τους μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλα αντικείμενα.

Η Λιθουανία λέει ότι τα μπαλόνια χρησιμοποιούνται για λαθρεμπόριο τσιγάρων, αλλά ταυτόχρονα κατηγορεί τον πρόεδρο της Λευκορωσίας και στενό σύμμαχο του Βλαντίμιρ Πούτιν, τον Αλεξάντερ Λουκασένκο, επειδή δεν σταματά αυτήν την πρακτική.

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ινγκα Ρουγκινιένε είπε την Παρασκευή ότι η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσει την κατάσταση.

