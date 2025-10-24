Λιθουανία: Τα αεροδρόμια του Βίλνιους και του Κάουνας έκλεισαν εξαιτίας μετεωρολογικών μπαλονιών από τη Λευκορωσία

Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Το αεροδρόμιο του Βίλνιους είχε κλείσει προσωρινά την Τρίτη

Τα αεροδρόμια του Βίλνιους και του Κάουνας έκλεισαν απόψε εξαιτίας μετεωρολογικών μπαλονιών που εισήλθαν από τη Λευκορωσία, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της Λιθουανίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η λειτουργία των δύο αεροδρομίων ανεστάλη για λόγους ασφαλείας τουλάχιστον μέχρι τις 22:00, αφού τα ραντάρ εντόπισαν «δεκάδες μπαλόνια».

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους είχε κλείσει προσωρινά την Τρίτη και στις 5 Οκτωβρίου όταν μπαλόνια με λαθραία τσιγάρα είχαν εισέλθει από τη Λιθουανία.

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινιένε ανακοίνωσε το κλείσιμο των δύο συνοριακών περασμάτων με τη Λευκορωσία μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, όπως είχε προειδοποιήσει την Τετάρτη σε περίπτωση που επαναλαμβάνονταν τέτοια περιστατικά.

Η λειτουργία αρκετών ευρωπαϊκών αεροδρομίων έχει διαταραχθεί τις τελευταίες εβδομάδες, κυρίως από αγνώστου προελεύσεως drones.

