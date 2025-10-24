Ληστεία στο Λούβρο: Εξετάζονται DNA και αποτυπώματα των δραστών

Περισσότερα από 150 δείγματα DNA, δαχτυλικά αποτυπώματα και ίχνη που εντοπίστηκαν σε εργαλεία και εξοπλισμό ασφαλείας που εγκατέλειψαν οι ληστές εξετάζουν οι γαλλικές αρχές, μετά την κλοπή κοσμημάτων ανεκτίμητης αξίας από το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιό, πέντε ημέρες μετά τη ληστεία, δήλωσε ότι διατηρεί «μικρή ελπίδα» ότι τα κοσμήματα μπορεί να ανακτηθούν και εξέφρασε «αισιοδοξία» για την πορεία της έρευνας, σύμφωνα με τον Guardian. Όπως ανέφερε στην εφημερίδα Ouest-France, «τα επόμενα 24ωρα ενδέχεται να έχουμε αποτελέσματα που θα μας δώσουν κατευθύνσεις, ιδίως αν οι δράστες έχουν ποινικό μητρώο».

Το χρονικό της ληστείας στο Λούβρο

Το πρωί της Κυριακής (19/10) η συμμορία έφτασε στο Λούβρο χρησιμοποιώντας ένα κλεμμένο φορτηγό μετακομίσεων με ανυψωτικό ύψους 30 μέτρων. Δύο από τους δράστες ανέβηκαν στον πρώτο όροφο, στην περίφημη γκαλερί του Απόλλωνα, όπου φυλάσσονται τα εναπομείναντα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος. Φορώντας φωσφορίζοντα γιλέκα ώστε να μοιάζουν με εργάτες, έσπασαν ένα αφύλακτο παράθυρο και χρησιμοποίησαν τροχούς κοπής για να ανοίξουν δύο προθήκες, πριν διαφύγουν με μηχανές που οδηγούσαν οι συνεργοί τους.

Στην προσπάθειά τους να κάψουν το φορτηγό, οι ληστές απέτυχαν και εγκατέλειψαν στο σημείο κράνη, τροχούς, δίσκους κοπής, ένα γιλέκο και άλλα αντικείμενα, τα οποία αναλύονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια του Παρισιού και της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ βίντεο από δημόσιες και ιδιωτικές κάμερες, ακόμη και από αυτοκινητοδρόμους, προκειμένου να εντοπίσουν τη διαδρομή διαφυγής των δραστών.

Περισσότεροι από 100 αστυνομικοί, ανάμεσά τους στελέχη της Μονάδας Οργανωμένου Εγκλήματος BRB και ειδικοί σε υποθέσεις κλοπής έργων τέχνης, συμμετέχουν στην έρευνα. Η Μπεκιό ανέφερε ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας συνεργού μέσα από το μουσείο. Όπως τόνισε, η ληστεία φέρει «όλα τα χαρακτηριστικά μιας οργανωμένης επιχείρησης: προσεκτική προετοιμασία, τόλμη, συγκεκριμένη στόχευση και οργανωμένη διαφυγή».

Η επιχείρηση διήρκεσε λιγότερο από επτά λεπτά, ενώ οι δύο ληστές που εισήλθαν στην αίθουσα έμειναν μόλις τρία λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Παρότι κατά τη διαφυγή τους έριξαν ένα στέμμα στολισμένο με διαμάντια και σμαράγδια, κατάφεραν να αποσπάσουν οκτώ κοσμήματα του 19ου αιώνα.

«Ο χρόνος είναι κρίσιμος»

Οι πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών αναφέρουν ότι τα κοσμήματα είναι υπερβολικά αναγνωρίσιμα για να διατεθούν στην αγορά και πιθανότητα θα διαλυθούν. Η Μπεκιό επισήμανε ότι «ο χρόνος είναι κρίσιμος», εκφράζοντας την ελπίδα πως, με την παγκόσμια δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση, «οι δράστες δεν θα τολμήσουν να κινηθούν μακριά και θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε τα κοσμήματα, αν δράσουμε εγκαίρως».

Τα πλάνα ασφαλείας δείχνουν ότι οι ληστές δυσκολεύτηκαν αρχικά να ανοίξουν τις προθήκες και κατέφυγαν στο να σπάσουν μικρά τμήματα του γυαλιού για να αποσπάσουν τα κοσμήματα. Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε στις 9.34 π.μ., ενώ δύο φύλακες έσπευσαν στο σημείο αλλά αποσύρθηκαν, πιθανώς θεωρώντας ότι οι ληστές ήταν οπλισμένοι.

Η διευθύντρια του μουσείου, Λορένς ντε Καρ, παραδέχθηκε «σοβαρή αποτυχία ασφαλείας», τονίζοντας ενώπιον της Γαλλικής Γερουσίας ότι οι εξωτερικοί τοίχοι του μουσείου δεν καλύπτονταν επαρκώς από κάμερες.