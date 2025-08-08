Λευκός Οίκος: Τέλος της επόμενης εβδομάδας η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν, λέει αξιωματούχος

Προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας φαίνεται πως έχει προγραμματιστεί η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει ο ίδιος στο NBC News πόλεις χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ουγγαρία, η Ελβετία και η Ιταλία είναι στη λίστα ωστόσο ακόμα δεν έχει παρθεί κάποια απόφαση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, από την πλευρά των ΗΠΑ εξετάζεται η λίστα με τα αιτήματα που έχει υποβάλλει η Ρωσία και υπάρχουν συνομιλίες με την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.