Λευκός Οίκος: Τέλος της επόμενης εβδομάδας η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν, λέει αξιωματούχος
Οι χώρες που είναι στη λίστα
Προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας φαίνεται πως έχει προγραμματιστεί η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.
Συγκεκριμένα, όπως τονίζει ο ίδιος στο NBC News πόλεις χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ουγγαρία, η Ελβετία και η Ιταλία είναι στη λίστα ωστόσο ακόμα δεν έχει παρθεί κάποια απόφαση.
Τέλος, από την πλευρά των ΗΠΑ εξετάζεται η λίστα με τα αιτήματα που έχει υποβάλλει η Ρωσία και υπάρχουν συνομιλίες με την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
