Λευκός Οίκος: “Είμαστε κοντά σε συμφωνία για την Γάζα” – Επιφυλάξεις Νετανιάχου πριν την συνάντηση με τον Τραμπ

Πολύ κοντά σε συμφωνία για την Γάζα βρίσκονται οι ενδιαφερόμενες πλευρές σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου λίγο πριν την συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου.

Ο Λευκός Οίκος εξέδωσε την ανακοίνωση εκφράζοντας την ελπίδα του για συμφωνία Ισραήλ και Παλαιστίνης αν και παραδέχεται ότι και οι δύο πλευρές είναι πιθανό σήμερα να βγουν «λίγο δυσαρεστημένες» από τη συζήτηση.

Το οβάλ γραφείο διέρρευσε ότι ο Τραμπ θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία. με τον Εμίρη του Κατάρ. Η συζήτηση σύμφωνα με πηγές έρχεται ως απάντηση στις διαρροές από το Κατάρ σήμερα πως ο Τραμπ μοιάζει να αλλάζει αφήγημα συγκριτικά με όσα τους είπε στη Νέα Υόρκη. Από την άλλη, ο Νετανιάχου θα επιχειρήσει να ανοίξει άλλα θέματα από την «ατζέντα» και δεν θα μείνει μόνο στη Γάζα όπως επιθυμεί ο Λευκός Οίκος.

Ντόναλντ Τραμπ: Το σχέδιο του για την Γάζα

Το σχέδιο, που παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, προβλέπει ότι η Χαμάς θα παραδώσει όλους τους ζωντανούς ομήρους καθώς και τις σορούς των θυμάτων εντός 48 ωρών. Τα μέλη της οργάνωσης που θα αποδεχθούν την ειρηνική συνύπαρξη με το Ισραήλ θα τύχουν αμνηστίας, ενώ όσοι θελήσουν να φύγουν θα έχουν εξασφαλισμένη ασφαλή διέλευση.

Το Ισραήλ σε αντάλλαγμα θα δεσμευτεί να μην στοχεύσει εκ νέου το Κατάρ, βασικό μεσολαβητή μαζί με την Αίγυπτο. Σύμφωνα με το Αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, η επιτυχία του σχεδίου εξαρτάται από το πόσο ο Τραμπ θα πιέσει τον Νετανιάχου, ο οποίος μέχρι στιγμής αρνείται να σταματήσει την επίθεση.

Αισιοδοξία Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου σήμερα (29/9) στον Λεύκο Οίκο έπειτα από την υπόσχεση του για ειρήνη στην Γάζα.

«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία να επιτύχουμε κάτι μεγάλο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ιδιαίτερο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Θα τα καταφέρουμε» πόσταρε ο Τραμπ στην Truth Social το απόγευμα της Κυριακής.

Η σημερινή συνάντηση θα είναι η τέταρτη στην δεύτερη θητεία Τραμπ με την κοινή συνέντευξη Τύπου είναι προγραμματισμένη για τις 20:15 (ώρα Ελλάδος).

Πάντως, σύμφωνα με το Axios, ο Νετανιάχου καλείται να απαντήσει στο δίλημμα αν θα αποδεχθεί το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου ή αν θα διακινδυνεύσει μια δημόσια ρήξη με τις ΗΠΑ, κάτι που ενδεχομένως θα τον οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη διεθνή απομόνωση.

Λιγότερο ενθουσιώδης εμφανίστηκε ο Νετανιάχου, που δήλωσε για το σχέδιο σε συνέντευξή του στο Fox News: «Το επεξεργαζόμαστε», «δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα».

Η Χαμάς δήλωσε την Κυριακή ότι δεν είχε λάβει καμία νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός. Σε δήλωσή της, επανέλαβε «την ετοιμότητά της να εξετάσει οποιεσδήποτε προτάσεις λάβει από τους αδελφούς μεσολαβητές της με θετικό και υπεύθυνο τρόπο, διατηρώντας παράλληλα τα εθνικά δικαιώματα του λαού μας».