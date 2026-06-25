ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Πλήθος κόσμου στην Υπερειδική στο Τhe Ellinikon Sports Park

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών το απόγευμα της Πέμπτης 25/6 στην Υπερειδική του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 στο Τhe Ellinikon Sports Park.

Συγκεκριμένα, άνοιξε απόψε η «αυλαία» του εφετινού Ράλι Ακρόπολις, το οποίο είναι ο όγδοος αγώνας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC) για το 2026. Μεγάλος νικητής ήταν ο Σεμπαστιάν Οζιέ που «αναπαύεται» στην κορυφή της γενικής κατάταξης μετά την ολοκλήρωση της υπερειδικής διαδρομής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Toyota ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 1 λεπτό και 38.2 δευτερόλεπτα, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ιάπωνα «ομόσταυλό» του, Τακαμότο Κατσούτα, ο οποίος ήταν ένα δευτερόλεπτο πιο αργός. Την πρώτη τριάδα της γενικής συμπλήρωσε ο κάτοχος του τίτλου των οδηγών για το 2024, Τιερί Νεβίλ, ο οποίος έμεινε 1.1 δευτερόλεπτα πίσω από την επίδοση του Οζιέ. Ο Ιορδάνης Σερδερίδης με το εργοστασιακό Ford Puma Rally 1 σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο από ελληνικής πλευράς, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του σε 1:46.3.

Το… πραγματικό Ράλι Ακρόπολις αρχίζει αύριο (26/6) με το πρώτο -και πλέον απαιτητικό σκέλος, το οποίο περιλαμβάνει έξι ειδικές (Βωξίτες, Παρνασσός, Ελικώνας, Θήβα και δύο περάσματα της διαδρομής Στείρι), συνολικού μήκους 129,22 αγωνιστικών χιλιομέτρων.

Οι οδηγοί καλούνται να μείνουν… μακριά από μηχανικά προβλήματα, καθώς θα έχουν στη διάθεσή τους μόνο ένα απομακρυσμένο σέρβις διάρκειας 20 λεπτών στη Λιβαδειά μετά το τέλος του πρωινού προγράμματος, πριν το βραδινό σέρβις στο Λουτράκι. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο απομακρυσμένο σέρβις οι ομάδες επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν μόνο τα εργαλεία και τον εξοπλισμό που βρίσκεται μέσα στα αγωνιστικά αυτοκίνητα.

ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Πρόγραμμα Παρασκευής 26 Ιουνίου

Η Παρασκευή 26 Ιουνίου περιλαμβάνει συνολικά 6 Ειδικές Διαδρομές. Ανάμεσα σε αυτές κάποιες είναι καινούργιες, άλλες επιστρέφουν, ενώ ορισμένες παραμένουν στο αγωνιστικό πρόγραμμα.

ΕΔ2 «Βωξίτες»

Μήκος: 22,97 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 05:48

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 08:48

ΕΔ3 «Παρνασσός»

Μήκος: 22,28 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 06:51

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 09:51

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΔ4 «Στειρί»

Μήκος: 24,18 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 08:14

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 11:14

ΕΔ5 «Ελικώνας»

Μήκος: 17,80 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 10:35

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 13:35

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΔ6 «Στειρί»

Μήκος: 24,18 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 08:14

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 14:46

ΕΔ7 «Θήβα»

Μήκος: 17,81 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 13:56

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 16:56