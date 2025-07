Λαβρόφ: «Τι 24 ώρες, τι 50 μέρες, τι 100… τα έχουμε περάσει όλα»

Τη δική του απάντηση στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και το τελεσίγραφο του έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβροφ.

«Πενήντα μέρες -το έχουμε ξαναπεράσει αυτό. 24 ώρες -κι αυτό το έχουμε περάσει. 100 μέρες -τα έχουμε δει όλα» ήταν η λιτή τοποθέτηση του Σεργκέι Λαβρόφ για τα λεγόμενα του Ντόναλντ Τραμπ.

“Fifty days — we’ve been through that. Twenty-four hours — we’ve been through that too. A hundred days — we’ve seen it all,” Russia’s foreign minister Lavrov said in response to Trump’s deadline remarks yesterday. pic.twitter.com/XYeeDx9g0u— KyivPost (@KyivPost) July 15, 2025