Λαβρόφ: Η Ρωσία εξετάζει πυρηνικές δοκιμές μετά την εντολή Πούτιν

Η Μόσχα συνεχίζει να αναλύει τις δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης αμερικανικών πυρηνικών δοκιμών, ενώ ο Σεργκέι Λαβρόφ τόνισε ότι η Ρωσία δεν έχει λάβει διευκρινίσεις από τις ΗΠΑ και προετοιμάζει ενδεχόμενες δικές της δοκιμές. Οι αποφάσεις Πούτιν προκαλούν ανησυχία στη Δύση για ενδεχόμενη κούρσα εξοπλισμών, αναβιώνοντας φόβους από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Εντολή Πούτιν για προετοιμασία επανέναρξης των πυρηνικών δοκιμών

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε από ανώτερους αξιωματούχους να καταρτίσουν προτάσεις για πιθανή επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για ενδεχόμενη επαναφορά των δοκιμών στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα, η Ρωσία έχει μέχρι σήμερα τηρήσει τις δεσμεύσεις της βάσει της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT), αλλά η Μόσχα θα αντιδράσει «συμμετρικά» σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλη πυρηνική δύναμη πραγματοποιήσει δοκιμές: «Αν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τις δοκιμές, θα το κάνουμε κι εμείς», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ τόνισε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις Τραμπ καθιστούν «αναγκαία την προετοιμασία για πλήρους κλίμακας πυρηνικές δοκιμές χωρίς καθυστέρηση», με το πεδίο δοκιμών στη Νόβαγια Ζεμλιά να είναι έτοιμο ανά πάσα στιγμή.

Ο Πούτιν ανέφερε: «Δίνω εντολή στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Άμυνας, στις μυστικές υπηρεσίες και στις συναρμόδιες πολιτικές αρχές να συγκεντρώσουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, να τις αναλύσουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να παρουσιάσουν συντονισμένες προτάσεις για την ενδεχόμενη προετοιμασία πυρηνικών δοκιμών».

Η τελευταία πυρηνική έκρηξη της Ρωσίας πραγματοποιήθηκε το 1990, ενώ οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Γαλλία σταμάτησαν τις δοκιμές τη δεκαετία του ’90. Η πιθανή επανέναρξη πυρηνικών δοκιμών αναζωπυρώνει φόβους για στρατηγική κλιμάκωση μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, σε μια περίοδο έντασης λόγω της Ουκρανίας.