Λάρνακα: Συναγερμός για πυροβολισμούς κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση – Αναφορές για τραυματίες

Σήμανε συναγερμός το μεσημέρι του Σαββάτου (17/01) στη Λάρνακα στην Κύπρο, όταν δόθηκε πληροφορία για συμπλοκή η οποία οδήγησε σε πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το sigmalive.com, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 15:30 στη Λάρνακα και στη συνέχεια ακολούθησε δεύτερη πληροφορία για ρίψη πυροβολισμών.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν κάποιο πρόσωπο. Έπειτα το σημείο αποκλείστηκε για εξετάσεις. Αυτή την ώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματίες.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, στο σημείο υπάρχουν ίχνη αίματος, ενώ οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν σε κλινική για ιατρική περίθαλψη.