Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Λάρνακα: Συναγερμός για πυροβολισμούς κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση – Αναφορές για τραυματίες

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 15:30

Λάρνακα: Συναγερμός για πυροβολισμούς κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση – Αναφορές για τραυματίες
Πηγή: sigmalive.com
DEBATER NEWSROOM

Σήμανε συναγερμός το μεσημέρι του Σαββάτου (17/01) στη Λάρνακα στην Κύπρο, όταν δόθηκε πληροφορία για συμπλοκή η οποία οδήγησε σε πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το sigmalive.com, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 15:30 στη Λάρνακα και στη συνέχεια ακολούθησε δεύτερη πληροφορία για ρίψη πυροβολισμών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν κάποιο πρόσωπο. Έπειτα το σημείο αποκλείστηκε για εξετάσεις. Αυτή την ώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματίες.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, στο σημείο υπάρχουν ίχνη αίματος, ενώ οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν σε κλινική για ιατρική περίθαλψη.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ