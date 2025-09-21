Χαμός στη Λάρνακα: Επιτέθηκαν σε οδηγό λεωφορείου και προσπάθησαν να παρασύρουν πεζό (βίντεο)

Χάος προκλήθηκε σε δρόμο της Λάρνακας, όταν δύο άνδρες επιτέθηκαν σε οδηγό λεωφορείου. Την ώρα που επιχείρησαν να διαφύγουν, ο οδηγός του οχήματος που επέβαιναν προσπάθησε να παρασύρει έναν πεζό.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στο Διαδίκτυο, φαίνονται οι δύο άνδρες να επιτίθενται στον οδηγό του λεωφορείου για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Αμέσως μετά, ο οδηγός του λεωφορείου βγαίνει από το όχημά του και κατευθύνεται προς τους δράστες, οι οποίοι επιστρέφουν στο αυτοκίνητό τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τότε, ο ένας εκ των δύο που βρισκόταν στη θέση του οδηγού, αντί να σταματήσει, επιχειρεί να παρασύρει τον οδηγό του λεωφορείου.

Το περιστατικό έχει ήδη καταγγελθεί στην Αστυνομία από τον οδηγό του λεωφορείου, ο οποίος ενημέρωσε ότι συνέβη το Σάββατο. Ο οδηγός αναμένεται να κληθεί για κατάθεση σε επόμενη φάση.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το βίντεο προσεκτικά, σε μία προσπάθεια να ταυτοποιήσουν τους δύο άνδρες που επιτέθηκαν στον οδηγό.

Δείτε το βίντεο