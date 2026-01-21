Κυβερνήτης Καλιφόρνιας κατά Ευρωπαίων: «Αξιοθρήνητη η στάση τους απέναντι στον Τραμπ»

Για «συνενοχή» κατηγόρησε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, επειδή δεν αντιστέκονται επαρκώς στις απαιτήσεις του Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία.

Ο Νιούσομ, ο οποίος λογίζεται ως το επικρατέστερο πρόσωπο στους Δημοκρατικούς για το προεδρικό χρίσμα του 2028, ανέφερε την Τρίτη σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, ότι οι Ευρωπαίοι «χειραγωγούνται» από τον Τραμπ και πως οι προσπάθειες να έρθουν σε διαπραγμάτευση μαζί του «δεν είναι διπλωματία, είναι ανοησία».

«Ήρθε η ώρα να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να σοβαρευτούν» δήλωσε, προσθέτοντας τα εξής, σε έντονο ύφος: «Δεν αντέχω αυτή τη στάση συνενοχής. Ανθρώπους που υποκύπτουν. Θα έπρεπε να είχα φέρει επιγονατίδες για όλους τους παγκόσμιους ηγέτες… αυτό είναι αξιοθρήνητο».

I should have brought knee pads for European leaders — Newsom



California Governor Gavin Newsom shamed global leaders for their "pathetic" compliance and inaction on the world stage pic.twitter.com/smz6pXarAq— Sprinter Press (@SprinterPress) January 21, 2026

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο Νιούσομ έχει τη συνήθεια να σατιρίζει Αμερικανούς πολιτικούς που, κατά τη γνώμη του, δείχνουν υπερβολική προσέγγιση προς τον Τραμπ, λέγοντας πως χρειάζονται επιγονατίδες για να μπορούν να γονατίζουν πιο άνετα. Μάλιστα, μέσω της προσωπικής του ιστοσελίδας, διαθέτει προς πώληση επιγονατίδες με τυπωμένο αντίγραφο της υπογραφής του Αμερικανού προέδρου, τις οποίες προωθεί με το εξής μήνυμα: «Για όλες τις ανάγκες υποτέλειας προς τον Τραμπ, τώρα σε ρεπουμπλικανικό κόκκινο. Στην εξευτελιστικά χαμηλή τιμή της ψυχής σας».

Την ίδια ώρα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί στο ενδεχόμενο μιας ανοιχτής σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που αποτελούν βασικό εμπορικό τους εταίρο και στις οποίες η Ευρώπη στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό για την ασφάλειά της. Παρ’ όλα αυτά, οι αξιώσεις του Τραμπ για τον έλεγχο της Γροιλανδίας, σε συνδυασμό με τις απειλές επιβολής δασμών σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά του, προκάλεσαν αμηχανία και έντονη δυσαρέσκεια, καθώς και συζητήσεις για αντίμετρα, όπως η επιβολή ευρωπαϊκών δασμών στις Ηνωμένες Πολιτείες.