Κύπρος: Παραμένουν κλειστά τα σχολεία στο Ακρωτήρι και σε άλλες τρεις περιοχές

Κλειστά αναμένεται να παραμείνουν την Τρίτη 3/3 τα σχολεία στο Ακρωτήρι αλλά και σε άλλες τρεις περιοχές όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, λόγω της κατάστασης που επικρατεί μετά τις επιθέσεις σε στρατιωτικές βάσεις στο Ακρωτήρι, το Υπουργείο Παιδείας πήρε αυτή την απόφαση για λόγους προφύλαξης.

«Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημερώνει πως για προληπτικούς λόγους, τα Σχολεία Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης στο Ακρωτήρι, στον Ασώματο, στην Επισκοπή και στο Τραχώνι θα παραμείνουν κλειστά αύριο Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026. Κλειστά θα παραμείνουν και τα Σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης στην Επισκοπή και στο Τραχώνι.

Το πιο πάνω μέτρο ισχύει τόσο για τους εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/μαθήτριες όσο και για το υπόλοιπο προσωπικό των σχολείων αυτών» αναφέρει η ανακοίνωση.