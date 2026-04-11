Τραγωδία στην Κύπρο: Ανασύρθηκε και δεύτερη σορός από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε – «Είδαμε μπαλκόνι να πέφτει»

Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων στην Κύπρο, καθώς ανασύρθηκε και δεύτερη σορός από τα συντρίμμια της διώροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε στην περιοχή της Γερμασόγειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Philenews, η επιχείρηση των Αρχών δεν είχε αίσιο τέλος, καθώς οι διασώστες εντόπισαν ακόμη ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του, επιβεβαιώνοντας την τραγική εξέλιξη του περιστατικού.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, στο κτίριο βρίσκονταν 8 έως 10 διαμερίσματα, ενώ την ώρα της κατάρρευσης εκτιμάται ότι στο εσωτερικό υπήρχαν πέντε έως έξι άτομα. Κάποιοι βρίσκονταν στο τμήμα που κατέρρευσε, ενώ άλλοι στο μέρος του κτιρίου που παρέμεινε όρθιο.

Από το συμβάν τρία άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

«Είδαμε μπαλκόνι να πέφτει»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, ο οποίος περιέγραψε ότι αρχικά ακούστηκε ισχυρός θόρυβος και στη συνέχεια κατέρρευσε τμήμα του κτιρίου.

Όπως ανέφερε, η πτώση μπαλκονιού αποτέλεσε το πρώτο ορατό σημάδι της κατάρρευσης, ενώ αμέσως μετά άνθρωποι άρχισαν να βγαίνουν έντρομοι από το κτίριο, πολλοί εκ των οποίων τραυματισμένοι.

Τραυματίες που καλούσαν σε βοήθεια μέσα από τα συντρίμμια

Ο αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε σκηνές χάους, με κατοίκους να ακούνε φωνές εγκλωβισμένων και να σπεύδουν να βοηθήσουν. Όπως είπε, ορισμένοι τραυματίες καλούσαν σε βοήθεια, ενώ ένας άνδρας φέρεται να είχε εγκλωβιστεί σε παράθυρο πάνω σε τμήμα του κτιρίου που είχε απομείνει.

Άμεση κινητοποίηση Αρχών και σωστικών συνεργείων

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι η Αστυνομία και η Πυροσβεστική έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο και ξεκίνησαν άμεσα επιχείρηση διάσωσης. Τα συνεργεία μπήκαν στα συντρίμμια, απομάκρυναν μπάζα και παρείχαν βοήθεια στους τραυματίες, επιχειρώντας τον απεγκλωβισμό τους.

«Είχε κριθεί ακατάλληλο»

Όπως καταγγέλλουν ένοικοι, το συγκεκριμένο κτήριο είχε χαρακτηριστεί ακατάλληλο, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τις συνθήκες διαμονής και τους ελέγχους που είχαν προηγηθεί.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες στα συντρίμμια. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμου, με τη συνδρομή και της Πολιτικής Άμυνας, ενώ τρία άτομα έχουν ήδη μεταφερθεί με ασθενοφόρα σε νοσοκομείο.

Παράλληλα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι από τα ερείπια απεγκλωβίστηκε ζωντανός και ένας σκύλος, ο οποίος παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Πηγή Φωτογραφιών: philenews.com