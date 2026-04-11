Κύπρος: Ακατάλληλη η διώροφη πολυκατοικία που κατέρρευσε – Ένας νεκρός, αγωνία για εγκλωβισμένους στα συντρίμμια (Εικόνες & Βίντεο)

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε πολυκατοικία στη Γερμασόγεια της Κύπρου, όταν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τμήμα του κτηρίου κατέρρευσε, προκαλώντας σοκ στους ενοίκους και τους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται τοπικά μέσα, μετά από αρκετές ώρες ανασύρθηκε μία σορός κάτω από τα χαλάσματα. Παράλληλα, αρκετοί από τους ενοίκους πρόλαβαν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το κτήριο, ενώ άλλοι απουσίαζαν την ώρα της κατάρρευσης.

Η πολυκατοικία διέθετε δέκα διαμερίσματα, στα οποία διέμεναν πολλά άτομα, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία για τον ακριβή αριθμό των ενοίκων που ενδέχεται να βρίσκονταν στο σημείο.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν έναν ισχυρό θόρυβο, τον οποίο αρχικά απέδωσαν σε εκρήξεις λόγω της Ανάστασης, μέχρι να γίνει αντιληπτό τι είχε συμβεί.

«Είχε κριθεί ακατάλληλο»

Όπως καταγγέλλουν ένοικοι, το συγκεκριμένο κτήριο είχε χαρακτηριστεί ακατάλληλο, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τις συνθήκες διαμονής και τους ελέγχους που είχαν προηγηθεί.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες στα συντρίμμια. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμου, με τη συνδρομή και της Πολιτικής Άμυνας, ενώ τρία άτομα έχουν ήδη μεταφερθεί με ασθενοφόρα σε νοσοκομείο.

Παράλληλα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι από τα ερείπια απεγκλωβίστηκε ζωντανός και ένας σκύλος, ο οποίος παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

