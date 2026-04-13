Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου για τον Χακάν Φιντάν: «Δηλώσεις και ισχυρισμοί με αλλότριους σκοπούς»

Τη δική του απάντηση στον Χακάν Φιντάν έστειλε και το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωση του, λίγες ώρες μετά από αυτή της Αθήνας, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου τονίζει ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας ασκείται με συνέπεια και υπευθυνότητα.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την εξωτερική της πολιτική με συνέπεια και λειτουργεί ως χρήσιμο μέλος της διεθνούς κοινότητας, ως Κράτος Μέλος της ΕΕ και ως μέρος της ευρύτερης περιοχής.

— Cyprus MFA (@CyprusMFA) April 13, 2026

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει αναθεωρητικές σκέψεις αλλά ούτε και βλέψεις περιφερειακής ηγεμονίας. Αυτά αφορούν άλλους που επιχειρούν, για τους δικούς τους λόγους, να προκαλέσουν και να δημιουργήσουν εντυπώσεις σε μια κρίσιμη περιφερειακή περίοδο. Προσπερνώντας το γεγονός ότι είναι η ίδια η Τουρκία που κατέχει παρανομα κυρίαρχο ευρωπαϊκό έδαφος. Με δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες σε επιθετική διάταξη.

Ως εκ τούτου, απορρίπτονται οι πρόσφατες αποπροσανατολιστικές δηλώσεις και ισχυρισμοί, που εξυπηρετούν αλλότριους σκοπούς της γείτονος και στοχεύουν στην πρόκληση έντασης» αναφέρει η ανακοίνωση.

Προκαλεί ξανά ο Φιντάν: “Οι συνεργασίες που κάνουν Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ φέρνουν πόλεμο”

Για τη συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ και για τον αιώνιο εχθρό της Τουρκίας, το Ισραήλ, μίλησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Οι συνεργασίες που πραγματοποιούν φέρνουν περισσότερα προβλήματα, φέρνουν πόλεμο», είπε ο Φιντάν για την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ.

Όσον αφορά στα Στενά του Ορμούζ, που βρίσκονται στο επίκεντρο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών σημείωσε πως σκοπός του κόσμου είναι η ελεύθερη διέλευση των πλοίων και το άνοιγμα τους με ειρηνικά μέσα.

«Όλος ο κόσμος επιθυμεί να μην παρεμποδίζεται η διεθνής διέλευση. Η θέση μας είναι να ανοίξει μέσω ειρηνικών μέσων. Υπάρχουν δυσκολίες στην παρέμβαση εδώ με διεθνή ειρηνευτική δύναμη», τόνισε ο Φιντάν.

Αναφερόμενος στην εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν, ο Τούρκος ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι και οι δύο πλευρές είναι ειλικρινείς και έχουν συνειδητοποιήσει πόσο ανάγκη την έχουν.

Επίσης, δήλωσε ότι οι χώρες της Μέσης Ανατολής πρέπει να δεσμευτούν, στο πλαίσιο ενός συμμαχικού συμφώνου ασφάλειας, για την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ασφάλεια των χωρών.

Σχετικά με το Ισραήλ, είπε πως το Τελ Αβίβ δεν μπορεί να ζει χωρίς εχθρούς και πως ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιδιώκει να κηρύξει την Τουρκία ως τον νέο εχθρό του Ισραήλ.

Σχετικά με τις ισραηλινές επιθέσεις στη Συρία, ανέφερε: «Βλέπουμε τεράστια προβλήματα στη Συρία. Αυτό αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για εμάς. Το Ισραήλ δεν προβαίνει σε ορισμένες ενέργειες κατά της Συρίας λόγω του πολέμου που μαίνεται στο Ιράν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα το κάνει. Όταν έρθει η ώρα, θα θελήσει να το κάνει».

Τέλος, για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία, ο Χακάν Φιντάν ανέφερε πως «ίσως θα είναι η πιο σημαντική, αλλά και η πιο κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ».