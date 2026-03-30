Κύπρος: Κατακόρυφη πτώση στον τουρισμό μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή – Άδειοι δρόμοι, ξενοδοχεία και παραλίες

Σημαντικό πλήγμα δέχεται ο τουρισμός της Κύπρου ενόψει των διακοπών του Πάσχα, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε μαζικές ακυρώσεις κρατήσεων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση αγγίζει το 40%, με τους Βρετανούς ταξιδιώτες να εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί μετά τις επιθέσεις με ιρανικά drones σε βρετανική βάση στο νησί. Δημοφιλείς περιοχές, όπως η Λεμεσός και ο Πρωταράς, παρουσιάζουν αισθητά μειωμένη τουριστική κίνηση, σε μια περίοδο που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από αυξημένη επισκεψιμότητα.

Η απαρχή της κρίσης και οι άμεσες επιπτώσεις

Η επιδείνωση της κατάστασης τοποθετείται χρονικά στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν πυροδότησαν νέο κύκλο έντασης. Λίγες ημέρες αργότερα, επίθεση drone σε βρετανική ναυτική εγκατάσταση στην Κύπρο ενίσχυσε το κλίμα ανησυχίας, οδηγώντας σε κύμα ακυρώσεων εν μέσω της έναρξης της τουριστικής σεζόν.

Εκτόξευση ακυρώσεων και ανησυχητικά στοιχεία

Δεδομένα της AirDNA καταγράφουν απότομη αύξηση των ακυρώσεων σε βραχυχρόνιες μισθώσεις, με τα ποσοστά να εκτοξεύονται από το 15% στο 100% αμέσως μετά το περιστατικό και να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, κοντά στο 45%, μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

Αντίστοιχες, αλλά ηπιότερες, τάσεις καταγράφονται και σε άλλους προορισμούς της περιοχής, όπως η Ελλάδα και η Τουρκία.

Πλήγμα στην οικονομία και ανησυχία των φορέων

Ο γενικός διευθυντής του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, Χρίστος Αγγελίδης, επιβεβαιώνει τη δραματική υποχώρηση των κρατήσεων για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, εξέλιξη που επηρεάζει άμεσα την οικονομία του νησιού, δεδομένης της εξάρτησής της από τον βρετανικό τουρισμό.

Αβεβαιότητα λόγω γεωπολιτικής θέσης

Παρά την ισχυρή τουριστική επίδοση του 2025, με τέσσερα εκατομμύρια επισκέπτες, η γεωγραφική θέση της Κύπρου κοντά σε εστίες έντασης, όπως ο Λίβανος και η Συρία, εντείνει την ευαλωτότητά της σε περιόδους αστάθειας.

Η συνέχιση των επιθέσεων στην ευρύτερη περιοχή επιβαρύνει περαιτέρω το κλίμα, με ξενοδοχειακούς ομίλους να κάνουν λόγο για επιβράδυνση των κρατήσεων και για τους επόμενους μήνες.

Πτώση τιμών και προσπάθειες προσέλκυσης ταξιδιωτών

Σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι απώλειες, οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου προχωρούν σε σημαντικές μειώσεις τιμών. Οι τιμές διαμονής για την άνοιξη καταγράφουν πτώση, ενώ ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις παρατηρούνται σε τουρκικούς προορισμούς, όπως το Μπόντρουμ.

Ελκυστικά πακέτα και χαμηλό κόστος μετακίνησης

Τα ταξιδιωτικά γραφεία προσφέρουν ιδιαίτερα οικονομικά πακέτα, με τιμές που ξεκινούν ακόμη και από 100 λίρες για επταήμερες διακοπές στην Τουρκία.

Αντίστοιχα, πακέτα για την Πάφο διατίθενται σε χαμηλές τιμές, ενώ και τα αεροπορικά εισιτήρια παραμένουν προσιτά, με εταιρείες χαμηλού κόστους να προσφέρουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές επιλογές, σε μια προσπάθεια τόνωσης της ζήτησης.