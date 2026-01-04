Κραν Μοντανά: Η φωτιά στο μπαρ και η κλειδωμένη έξοδος που κόστισε ζωές

Η αγωνία των οικογενειών που αναζητούν τους αγαπημένους τους συνεχίζει να μεγαλώνει, μετά τη φονική φωτιά που ξέσπασε στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, με τουλάχιστον 40 νεκρούς. Το μοιραίο βράδυ τραυματίστηκαν πάνω από 110 άτομα, εκ των οποίων 80 παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.

Η έρευνα συνεχίζεται σε πλήρη εξέλιξη, τέσσερις ημέρες μετά το δυστύχημα, με τις αρχές να εξετάζουν τους Γάλλους ιδιοκτήτες του μπαρ, τον 49χρονο Ζακ Μορέτι και τη 40χρονη σύζυγό του Τζέσικα, ως ύποπτους για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη και εμπρησμό.

Αν και η φωτιά ξέσπασε όταν σερβιτόρα έβαλε αναμμένα βεγγαλικά μέσα σε μπουκάλια σαμπάνιας, οι αρχές ερευνούν γιατί το μπαρ μετατράπηκε τόσο γρήγορα σε «παγίδα θανάτου». Οι θαμώνες, βλέποντας τις φλόγες, στριμώχτηκαν στη στενή σκάλα του μπαρ, ενώ, όπως καταγγέλλουν μάρτυρες, η δεύτερη έξοδος κινδύνου ήταν πάντα κλειδωμένη.

Ο Αντρέα, θαμώνας του μπαρ, περιγράφει στη γερμανική Bild: «Η έξοδος κινδύνου βρισκόταν σε ξεχωριστό δωμάτιο καπνιστών, σχεδόν κανείς δεν τη χρησιμοποιούσε. Το δωμάτιο χρησίμευε και ως αποθήκη, με έναν καναπέ μπροστά από την πόρτα και πεταμένα αντικείμενα γύρω».

Ο Γκριγκόρι, που κατευθυνόταν προς το μπαρ όταν ξέσπασε η φωτιά και του οποίου ο φίλος είναι ανάμεσα στους αγνοούμενους, πρόσθεσε: «Υπάρχει μια άλλη έξοδος, αλλά την κλείδωναν επειδή κάποιοι έφευγαν χωρίς να πληρώσουν».

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί τέσσερα θύματα, ηλικίας 16 έως 21 ετών, ενώ οι αρχές ζητούν υπομονή, καθώς τα περισσότερα απανθρακώθηκαν και η αναγνώρισή τους είναι δύσκολη. Στις αγνοούμενες περιλαμβάνεται και η 15χρονη Αλίκη, ελληνικής καταγωγής, που διασκέδαζε στο μπαρ το μοιραίο βράδυ.