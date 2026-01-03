Κραν Μοντανά: Συνεχίζεται το θρίλερ για την 15χρονη Ελληνίδα – «Προσευχηθείτε για την Αλίκη» το μήνυμα του αδερφού της

Συνεχίζεται το θρίλερ σχετικά με την 15χρονη Ελληνίδα Αλίκη Καλλέργη που βρισκόταν στο μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

Η Αλίκη Καλλέργη παραμένει αγνοούμενη για περισσότερο από δύο 24ωρα και όλοι ελπίζουν σε ένα θαύμα, με τον αδερφό της να μιλάει στο ΕΡΤNews λέγοντας ότι «η ταυτοποίηση είναι πολύ δύσκολη, αργεί πολύ, τίποτα δεν είναι σίγουρο ακόμη».

«Η αδελφή μου έφτασε στο μπαρ κατά τη 1.00 και μετά κατά τη 1.40 πέρασα μπροστά από το μπαρ για να τη χαιρετήσω και είδα τη φωτιά, είδα τον κόσμο, οι αστυνομικοί μου είπαν ότι δεν μπορούσα να περάσω», είπε εμφανώς συγκινημένος και πρόσθεσε ότι οι αστυνομικοί τον απώθησαν. «Δεν ήξερα τι να κάνω, ήθελα να τη βρω» υποστήριξε στη συνέχεια.