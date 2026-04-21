Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν: Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της εκεχειρίας – Διπλωματικό «πάγωμα» και αβεβαιότητα

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η διπλωματική σκακιέρα στη Μέση Ανατολή, καθώς η δεκαπενθήμερη εκεχειρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εκπνέει τα ξημερώματα της Τετάρτης (22.04, 02:50 ώρα Ελλάδος).

Παρά τις έντονες πιέσεις της διεθνούς κοινότητας, η πραγματοποίηση του δεύτερου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ παραμένει «μετέωρη».

Το Πακιστάν σε ρόλο διαμεσολαβητή

Ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, Αταουάχ Ταράρ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, υπογράμμισε την κρισιμότητα των επόμενων ωρών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίσημη λήξη της κατάπαυσης του πυρός ορίζεται για τις 04:50 (PST) της 22ας Απριλίου.

Την ίδια ώρα το Ισλαμαμπάντ αναμένει ακόμη την οριστική απάντηση του Ιράν σχετικά με την αποστολή αντιπροσωπείας για τις διαπραγματεύσεις, ενώ, η συμμετοχή της Τεχεράνης κρίνεται «ζωτικής σημασίας» πριν την εκπνοή της διορίας, προκειμένου να αποφευχθεί μια νέα ανάφλεξη.

Η «σκληρή» γραμμή του Λευκού Οίκου

Την ίδια στιγμή, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε τις προθέσεις του σε συνεντεύξεις του στο CNBC και το Bloomberg. Ο Αμερικανός ηγέτης εμφανίστηκε ανυποχώρητος, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν επιπλέον χρόνο εκεχειρίας, θεωρώντας πως βρίσκονται σε θέση ισχύος.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία άμεσα, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά ιρανικών στόχων. Ενώ το Πακιστάν ορίζει τη λήξη τα ξημερώματα της Τετάρτης, ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως η εκεχειρία διαρκεί μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (ώρα Ουάσιγκτον).

Διπλωματικό «πάγωμα» και αβεβαιότητα

Ενδεικτικό του κλίματος αβεβαιότητας είναι το γεγονός πως ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δεν έχει αναχωρήσει ακόμα για το Πακιστάν.

Η παραμονή του στην Ουάσιγκτον, την οποία επιβεβαίωσαν πηγές του Λευκού Οίκου στο Reuters, ερμηνεύεται ως σαφής ένδειξη ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στον «αέρα», με τον πλανήτη να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την εξέλιξη της κρίσης.