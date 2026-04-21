ΗΠΑ και Ιράν δεν στέλνουν διαπραγματευτικές ομάδες στο Πακιστάν – «Ο στρατός είναι έτοιμος» λέει ο Τραμπ

Το Ιράν δεν θα στείλει διαπραγματευτική ομάδα στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν για τον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δυο πλευρές.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν, που συνδέεται με το IRGC, ανέφερε ότι η διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης ενημέρωσε τις ΗΠΑ μέσω Πακιστανών μεσολαβητών ότι δεν θα βρίσκεται στην Ισλαμαμπάντ την Τετάρτη και δεν βλέπει καμία προοπτική συμμετοχής στις συνομιλίες.

Παράλληλα, το προγραμματισμένο ταξίδι του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στην Ισλαμαμπάντ αναβλήθηκε επ’ αόριστον αφού το Ιράν αρνήθηκε να συμμετάσχει σε έναν νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση, οι οποίοι μίλησαν στο Axios.

«Δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο… Το Ιράν μπορεί να αναδειχθεί ξανά σε ισχυρό έθνος αν καταλήξει σε συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ στο CNBC.

«Περιμένω να βομβαρδίσουμε επειδή πιστεύω ότι αυτή είναι μια καλύτερη στάση», είπε όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί αν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι την Τρίτη το βράδυ για να προσθέσει: «είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Θέλω να πω, ο στρατός ανυπομονεί να ξεκινήσει».

Από το απόγευμα της Τρίτης, ο Βανς και οι απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, εξακολουθούσαν να βρίσκονται στην Ουάσινγκτον. Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «σήμερα πραγματοποιούνται στον Λευκό Οίκο πρόσθετες συναντήσεις πολιτικής στις οποίες θα συμμετάσχει ο Αντιπρόεδρος».

Στη μέση το Πακιστάν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, κάλεσε και τις δύο πλευρές την Τρίτη να παρατείνουν την κατάπαυση του πυρός και να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, λέγοντας στον Επιτετραμμένο των ΗΠΑ στην Ισλαμαμπάντ ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει «να δώσουν μια ευκαιρία στον διάλογο και τη διπλωματία».

Ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, Αταουλάχ Ταράρ, δήλωσε ότι το Ισλαμαμπάντ αναμένει ακόμη επίσημη απάντηση από την Τεχεράνη σχετικά με το εάν η αντιπροσωπεία του θα παραστεί. «Η απόφαση του Ιράν να συμμετάσχει στις συνομιλίες πριν από το τέλος της δύο εβδομάδων κατάπαυσης του πυρός είναι κρίσιμη», έγραψε στο X. «Το Πακιστάν έχει καταβάλει ειλικρινείς προσπάθειες για να πείσει την ιρανική ηγεσία να συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο συνομιλιών και αυτές οι προσπάθειες συνεχίζονται».