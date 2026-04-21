Τραμπ: Παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν μέχρι να καταθέσει την πρόταση του – Παραμένει ο ναυτικός αποκλεισμός

Την παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης 21/4 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε με μια ακόμη ανάρτηση του τις τελευταίες ώρες στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στον στρατό των ΗΠΑ να συνεχίσει τον ναυτικό αποκλεισμό, ενώ μετά από αίτημα του Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του Πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ του Πακιστάν έκανε γνωστή την παράταση της κατάπαυσης του πυρός.

«Με βάση το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ιράν είναι σοβαρά διαλυμένη, όχι απροσδόκητα, και, κατόπιν αιτήματος του Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του Πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ του Πακιστάν, μας ζητήθηκε να αναβάλουμε την Επίθεσή μας στη Χώρα του Ιράν μέχρι να μπορέσουν οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί τους να καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Ως εκ τούτου, έδωσα εντολή στον Στρατό μας να συνεχίσει τον Αποκλεισμό και, από κάθε άλλη άποψη, να παραμείνει έτοιμος και ικανός, και ως εκ τούτου θα παρατείνω την Κατάπαυση του Πυρός μέχρι να υποβληθεί η πρότασή τους και να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Ιράν: Απέρριψε τη διεξαγωγή συνομιλιών με την Ουάσινγκτον

Το Ιράν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν εάν η Ουάσινγκτον εγκαταλείψει την τακτική των πιέσεων και των απειλών, δήλωσε σήμερα κορυφαίος ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συμπληρώνοντας πως η Τεχεράνη απορρίπτει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων που αποσκοπούν σε συνθηκολόγηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο αξιωματούχος ανέφερε πως το Πακιστάν, το οποίο έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, συνεχίζει τις προσπάθειές του προκειμένου να πείσει τις ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και να απελευθερώσουν το υπό ιρανική σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Touska, στο οποίο αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν ρεσάλτο την Κυριακή.

Κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι «εγείρει καθημερινά νέα εμπόδια αντί να επιλύει τις διαφορές» προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Πρέσβης Ιράν στον ΟΗΕ: «Έχουμε ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό»

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους το απόγευμα ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν υποδείξει ανεπίσημα στους Ιρανούς ότι θα άρουν σύντομα τον ναυτικό αποκλεισμό τους, που απαίτησε η Τεχεράνη για την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ.

“Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ είναι παραβίαση της εκεχειρίας. Τους είπαμε ότι πρέπει να άρετε αυτό τον αποκλεισμό. Έχουμε ενδείξεις ότι είναι έτοιμοι να τον άρουν. Μόλις το κάνουν, νομίζω ότι ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων θα ξεκινήσει στο Ισλαμαμπάντ”, ανέφερε ο κ. Ιραβανί.

Ο Ιρανός πρέσβης ανέφερε ότι δεν ξεκίνησε το Ιράν στρατιωτική επιχείρηση, αλλά οι ΗΠΑ, τονίζοντας ότι το “Ιράν ήταν έτοιμο”.

“Αν θέλουν να καθίσουν στο τραπέζι και να συζητήσουμε για να βρεθεί μια πολιτική λύση, θα μας βρουν ξανά έτοιμους. Εάν πάλι επιλέξουν να συνεχίσουν τον πόλεμο πάλι θα μας βρουν έτοιμους” σημείωσε.