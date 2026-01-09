“Κόλαση” στο Ιράν με δεκάδες νεκρούς, γιγαντώνονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Με “σκληρό χτύπημα” απειλεί ο Τραμπ

Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στο Ιράν, με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε διάφορες πόλεις να κλιμακώνονται και έως τώρα τουλάχιστον 45 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί.

Οι ταραχές συνεχίζονται εδώ και σχεδόν 15 ημέρες, με διαδηλωτές τη νύχτα της Πέμπτης 8/1 να εισβάλουν σε κυβερνητικά κτίρια και τις κυβερνητικές δυνάμεις να καταστέλλουν με τη βία την ένταση.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με «ισχυρή αντίδραση» εναντίον του Ιράν, σε περίπτωση που το καθεστώς της Τεχεράνης καταστείλει με βία τις διαδηλώσεις, αν και ήδη έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι.

«Έχω ενημερώσει ότι αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους, κάτι που συχνά κάνουν κατά τη διάρκεια των ταραχών… θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ραδιοφωνικό σταθμό.

Όταν ο παρουσιαστής ανέφερε ότι έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες διαδηλωτές, ο Τραμπ απάντησε ότι ορισμένοι θάνατοι οφείλονται σε ποδοπάτημα και όχι απαραίτητα σε δράση των Αρχών. «Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να θεωρήσω κάποιον υπεύθυνο γι’ αυτό, αλλά… τους έχει γίνει σαφές — ακόμη πιο έντονα απ’ ό,τι σας μιλάω τώρα — ότι αν το κάνουν, θα πληρώσουν πολύ ακριβά».

«Πρέπει να αισθάνεστε έντονα για την ελευθερία… Είστε γενναίοι άνθρωποι. Είναι ντροπή για την πατρίδα σας το τι έχει συμβεί. Το Ιράν υπήρξε μια σπουδαία χώρα» είπε ακόμα ο Τραμπ.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Ρεζά Παχλαβί, γιο του πρώην Σάχη του Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι προς το παρόν δεν θεωρεί σκόπιμο να γίνει κάτι τέτοιο: «Τον έχω παρακολουθήσει και φαίνεται καλός άνθρωπος, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα ήταν κατάλληλο αυτή τη στιγμή. Ας αφήσουμε όλους να εκφραστούν και θα δούμε ποιος θα αναδειχθεί».

Ιράν: Χιλιάδες στους δρόμους κατά του καθεστώτος

Και την Πέμπτη καταγράφηκαν μαζικές διαδηλώσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Βίντεο που επαληθεύτηκαν από το BBC Persian δείχνουν διαδηλωτές να κινούνται ειρηνικά σε κεντρικούς δρόμους, ενώ αναφέρθηκε και γενικευμένη διακοπή του διαδικτύου σε εθνικό επίπεδο.

Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα υπέρ της ανατροπής του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και την επιστροφή του εξόριστου πρίγκιπα Ρεζά Παχλαβί, γιου του τελευταίου Σάχη, που έχει καλέσει τους υποστηρικτές του να κατέβουν στους δρόμους.

Ο αριθμός των νεκρών και των συλλήψεων αυξάνεται διαρκώς, την ώρα που οι διαμαρτυρίες, οι οποίες άρχισαν στις 28 Δεκεμβρίου με αφορμή την ακρίβεια και το κόστος ζωής, μετατράπηκαν σε ευθεία αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος.

Iran Protests – BREAKING – Tehran, January 8, 2026



Extraordinary scenes in the capital tonight.



Despite the internet blackout and heavy crackdown, massive crowds have taken to the streets. Reports and footage confirm that defiant youth attacked regime buildings and security…

Κυβερνητικά κτίρια παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ οι συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας κλιμακώνονται. Mass protests erupt in Tehran tonight.



People in Iran's capital shouted from their homes and rallied in the streets on Thursday night after a call by the country's exiled crown prince for a mass demonstration, witnesses said.



Internet access and telephone lines in Iran cut out…

Τηλεοπτικά κανάλια με έδρα εκτός Ιράν άλλα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσαν εικόνες από μαζικές αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων του Ταμπρίζ στο βορρά και της ιερής πόλης Μασχάντ στην ανατολή.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν από τη διαδήλωση στη λεωφόρο Κασάνι στην Τεχεράνη έδειχναν ανθρώπους να φωνάζουν αντικυβερνητικά συνθήματα, όπως «θάνατος στον δικτάτορα».

Οκγώδεις διαδηλώσεις έγιναν επίσης στο βόρειο κέντρο του Ταμπρίζ, όπου οι άνθρωποι φώναζαν «ζήτω ο Παχλάβι», και στην ιστορική κεντρική πόλη Ισφαχάν, σύμφωνα με άλλα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, μεταξύ αυτών οκτώ ανήλικοι, έχουν σκοτωθεί από την αρχή των κινητοποιήσεων, στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με έναν νέο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία.

«Η καταστολή επεκτείνεται και γίνεται κάθε ημέρα βιαιότερη», δήλωσε ο διευθυντής της ΜΚΟ Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, προσθέτοντας πως «εκατοντάδες» άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και περισσότεροι από 2.000 έχουν συλληφθεί.

Η χθεσινή ήταν η φονικότερη ημέρα των κινητοποιήσεων, που διαρκούν ήδη 12 ημέρες, με 13 νεκρούς διαδηλωτές.

Από την πλευρά τους, ιρανικά ΜΜΕ και οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 21 νεκρούς από την έναρξη των διαδηλώσεων, μεταξύ αυτών μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Εκκληση για αυτοσυγκράτηση από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν απηύθυνε σήμερα έκκληση να επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση» απέναντι στις διαδηλώσεις που διαρκούν ήδη 12 ημέρες και έχουν οδηγήσει σε συγκρούσεις σε πολλές πόλεις της χώρας.