Κίμελ κατά Τραμπ: «Μανιακός» για τη στήριξη στον πράκτορα της ICE που σκότωσε την μητέρα τριών παιδιών

«Μανιακό» αποκάλεσε ο Τζίμι Κίμελ τον Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από την στήριξη του στον πράκτορα της ICE που σκότωσε μια μητέρα τριών παιδιών στην Μινεάπολη. Δημόσια οργή έχει προκαλέσει το βίντεο του περιστατικού που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, δημιουργώντας συζητήσεις για τη χρήση βίας από την ICE.

Για ξεκάθαρη αυτοάμυνα έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπιζόμενος δημόσια τον πράκτορα της ICE, γεγονός που εκνεύρισε τον Τζίμι Κίμελ.

Σε ανάρτησή του o Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την οδηγό «απείθαρχη» και υποστήριξε ότι επιχείρησε «βίαια και εκ προθέσεως» να χτυπήσει τον αξιωματικό. Ο Τζίμι Κίμελ αναφέρθηκε στο περιστατικό και στην αντίδραση του Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανό πρόεδρο «μανιακό».

Ο κωμικός αμφισβήτησε την εκδοχή του Τραμπ σχετικά με τη στάση και τη συμπεριφορά της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Μακλίν Γκουντ κατά τις τελευταίες στιγμές της ζωής της: «Είδα αυτό το βίντεο. Δεν μου φάνηκε ότι κάποιος ποδοπατήθηκε. Μου φάνηκε σαν μια γυναίκα να φοβήθηκε, να προσπάθησε να απομακρυνθεί και τη πυροβόλησαν».

Ωστόσο ο Κίμελ επισήμανε ότι το δικαστήριο έχει την τελική απόφαση για το που ανήκει η ευθύνη, τονίζοντας ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να αξιολογήσουν το περιστατικό.

Το βίντεο ντοκουμέντο

Τα Αμερικανικά μέσα έφεραν στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται οι πράκτορες της ICE να πλησιάζουν ένα Honda Pilot, το οποίο φέρεται να εμπόδιζε την κυκλοφορία.

Την ώρα που ένας πράκτορας προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα, η οδηγός κάνει όπισθεν και αμέσως μετά επιταχύνει προς έναν δεύτερο πράκτορα. Ο τελευταίος αποφεύγει το όχημα και ανοίγει πυρ, ρίχνοντας τουλάχιστον δύο πυροβολισμούς. Το αυτοκίνητο καταλήγει τελικά πάνω σε σταθμευμένο Ι.Χ.

Στη συνέχεια ακολουθεί ένας πανικός στο σημείο, ενώ ακούγονται φωνές σοκ και οργής. Το FBI και το Γραφείο Εγκλημάτων της Μινεσότα διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.