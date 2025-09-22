Κηδεία Τσάρλι Κερκ: “Συγχωρώ τον δολοφόνο, αυτό θα έκανε ο Χριστός και ο σύζυγός μου” – Συγκλόνισε η χήρα του (βίντεο)

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, δήλωσε πως συγχωρεί τον δολοφόνο του συζύγου της, κατά την ομιλία της σε επιμνημόσυνη τελετή σε κατάμεστο στάδιο της Αριζόνας για τον συντηρητικό ακτιβιστή που δολοφονήθηκε την 10η Σεπτεμβρίου σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

«Αυτόν τον άνδρα, αυτόν τον νεαρό, τον συγχωρώ. Τον συγχωρώ επειδή έτσι έκανε και ο Χριστός και αυτό θα έκανε κι ο Τσάρλι», είπε η Έρικα Κερκ, εξηγώντας πως η απάντηση στο μίσος είναι η αγάπη, όπως διδάσκει το Ευαγγέλιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πριν από 11 ημέρες, ο Θεός αποδέχθηκε αυτή την πλήρη παράδοση από τον σύζυγό μου και τον κάλεσε κοντά Του… Η αγάπη του Θεού μου αποκαλύφθηκε την ίδια μέρα που δολοφονήθηκε ο σύζυγός μου. Το απόγευμα της 10ης Σεπτεμβρίου, έφτασα σε ένα νοσοκομείο της Γιούτα για να κάνω το αδιανόητο, να κοιτάξω απευθείας το δολοφονημένο σώμα του συζύγου μου.

Είδα το τραύμα που έβαλε τέλος στη ζωή του. Ένιωσα όλα όσα θα περίμενε να νιώσει κανείς. Ένιωσα σοκ. Ένιωσα φρίκη, και έναν βαθμό θλίψης που δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Υπήρχε όμως και κάτι ακόμα. Ακόμα και στο θάνατο, μπορούσα να δω τον άνθρωπο που αγαπώ. Είδα επίσης στα χείλη του το πιο αχνό χαμόγελο» σημείωσε η χήρα του Κερκ και πρόσθεσε:

«Ακόμα και ο γιατρός μου είπε πως ήταν κάτι τόσο άμεσο, που ακόμα και αν ο Τσάρλι είχε πυροβοληθεί μέσα στο ίδιο το χειρουργείο, δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Δεν υπήρξε πόνος, δεν υπήρξε φόβος, ούτε αγωνία. Μια στιγμή ο Τσάρλι έκανε αυτό που αγαπούσε, συζητούσε και επιχειρηματολογούσε στο πανεπιστήμιο, αγωνιζόταν για το ευαγγέλιο και την αλήθεια μπροστά σε πολύ κόσμο, ύστερα ανοιγόκλεισε τα μάτια του. Ανοιγόκλεισε τα μάτια του και είδε τον σωτήρα του στον παράδεισο».

«Τις τελευταίες 10 μέρες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι, δεν είδαμε βία. Δεν είδαμε ταραχές. Δεν είδαμε επανάσταση. Αντίθετα, είδαμε αυτό που ο σύζυγός μου πάντα προσευχόταν να δει σε αυτή τη χώρα, είδαμε αναζωπύρωση. Αυτή την εβδομάδα, είδαμε ανθρώπους να ανοίγουν τη Βίβλο για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία.

Είδαμε ανθρώπους να προσεύχονται για πρώτη φορά από τότε που ήταν παιδιά. Είδαμε ανθρώπους να πηγαίνουν σε λειτουργία για πρώτη φορά στη ζωή τους. Ο σπόρος μόλις τώρα φυτεύτηκε. Ο εχθρός θα σε δελεάσει περισσότερο από ποτέ σε τέτοιους καιρούς. Ο Θεός θα είναι πάντα εκεί για σένα, αλλά πρέπει να διαλέξεις να στρέφεις ξανά και ξανά και ξανά την ψυχή σου προς τον Χριστό.

Προσευχήσου ξανά, διάβασε τη Βίβλο ξανά, πήγαινε στην εκκλησία την επόμενη Κυριακή, και την Κυριακή μετά από αυτήν, και απελευθερώσου από τους πειρασμούς και τα δεσμά αυτού του κόσμου» τόνισε ακόμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αίσθηση προκάλεσε η αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ, ο οποίος τόνισε: «Δεν μισούσε τους αντιπάλους του, ήθελε το καλύτερο για εκείνους… Επ’ αυτού διαφωνούσα με τον Τσάρλι. Μισώ τους αντιπάλους μου και δεν θέλω το καλύτερο για εκείνους. Λυπάμαι, Έρικα».

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ παρηγόρησε τη χήρα του Τσάρλι Κερκ, η οποία έγειρε το κεφάλι της στην αγκαλιά του αμερικανού προέδρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, ο Τραμπ απέτισε φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ «έναν γίγαντα της γενιάς του» και «μάρτυρα» που δολοφονήθηκε από ένα «ριζοσπαστικοποιημένο, αδίστακτο τέρας» επειδή έλεγε αλήθειες.

«Πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, η χώρα μας έχασε ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας, έναν γίγαντα της γενιάς του και πάνω απ’ όλα έναν σύζυγο, έναν πατέρα, έναν γιο, έναν Χριστιανό κι έναν αφοσιωμένο πατριώτη», είπε ο πρόεδρος Τραμπ απευθυνόμενος σε περισσότερους από 60.000 ανθρώπους που είχαν κατακλύσει το στάδιο του Γκλεντέιλ, κοντά στο Φοίνιξ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ο 31χρονος Κερκ μπήκε στο στόχαστρο επειδή υπερασπιζόταν «την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, τον Θεό και τη χώρα του».

Ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε στον λαιμό την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα. Εμβληματική μορφή του δεξιού κινήματος MAGA («Make America Great Again»), ο Τσάρλι Κερκ υμνούσε στα εκατομμύρια των ακολούθων του στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και σε εκδηλώσεις που οργάνωνε σε πανεπιστήμια τις πολιτικές απόψεις του προέδρου Τραμπ, απευθυνόμενος κυρίως στη νεολαία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δολοφονία του Κερκ είχε απρόσμενες και σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις στις ΗΠΑ και προκάλεσε ανησυχίες μετά τα αιτήματα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς να τιμωρηθούν άνθρωποι που επιδοκίμασαν ή εξέφρασαν χαρά για τον θάνατό του. Επικριτές δηλώνουν ότι τα σχόλια αυτά προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.