Τραμπ στην κηδεία του Τσαρλι Κερκ: “Οι ΗΠΑ έχασαν ένα γίγαντα της γενιάς του” – Ράγισε καρδιές η χήρα του (βίντεο)

Στο κατάμεστο στάδιο των Arizona Cardinals, με περισσότερα από 200.000 άτομα, πραγματοποιήθηκε η κηδεία του δολοφονημένου συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Εκτός από τη χήρα του Κερκ, παρόντες ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ενώ αρκετοί ακόμα ανέβηκαν στο βήμα και μίλησαν για τον ισχυρό ιδρυτή του Turning Point USA, που δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε πανεπιστήμιο στη Γιούτα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέτισε φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ, «έναν γίγαντα της γενιάς του», όπως είπε χαρακτηριστικά. LIVE NOW: Building A Legacy, Remembering Charlie Kirk https://t.co/AAuFzwObpi— Turning Point USA (@TPUSA) September 21, 2025

Μόλις ο Τραμπ ανέβηκε στο βήμα, πρώτα αγκάλιασε την Έρικα Κερκ και στη συνέχεια εξύμνησε τον σύζυγό της.

BREAKING: President Trump hugs Erika Kirk. pic.twitter.com/KpgEomdMht— Leading Report (@LeadingReport) September 21, 2025

«Πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, η χώρα μας έχασε ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας, έναν γίγαντα της γενιάς του και πάνω απ’ όλα έναν σύζυγο, έναν πατέρα, έναν γιο, έναν Χριστιανό κι έναν αφοσιωμένο πατριώτη», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Το όπλο ήταν στραμμένο προς το μέρος του, αλλά η σφαίρα ήταν στραμμένη προς όλους μας. Αυτή η σφαίρα ήταν στραμμένη προς τον καθένα από εμάς» σημείωσε ακόμα και πρόσθεσε:

«Ο Τσάρλι δολοφονήθηκε επειδή εξέφρασε τις ίδιες ιδέες στις οποίες σχεδόν όλοι σε αυτόν τον χώρο και στα περισσότερα άλλα μέρη της χώρας μας πίστευαν βαθιά».

Trump: He did not hate his opponents. He wanted the best for them. That's where I disagreed with Charlie. I hate my opponent and I don't want the best for them. I'm sorry pic.twitter.com/GUiW7NBb0y ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 21, 2025

«Ο δολοφόνος απέτυχε στην προσπάθειά του επειδή το μήνυμα του Τσάρλι δεν έχει φιμωθεί. Τώρα είναι μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ» τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ανέφερε πως «ήταν ένας ιεραπόστολος με ευγενές πνεύμα και έναν μεγάλο, σπουδαίο σκοπό».

Trump:



Violence comes largely from the left. You don't hear that from too many people, do you? pic.twitter.com/rP1nLCMhOn— Clash Report (@clashreport) September 21, 2025

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν από τους λίγους ομιλητές που έκαναν άμεση αναφορά στον ύποπτο για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή, τον οποίο αποκάλεσε «ριζοσπαστικοποιημένο, ψυχρόαιμο τέρας», λίγα λεπτά αφότου η σύζυγος του Τσάρλι Κέρκ, Έρικα, δήλωσε από το βήμα ότι συγχώρεσε τον φερόμενο ως δολοφόνο.

Ο Τραμπ είπε ότι ο Κερκ δολοφονήθηκε «επειδή είπε την αλήθεια που είχε στην καρδιά του».

«Δολοφονήθηκε βίαια επειδή μιλούσε για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη, για τον Θεό, τη χώρα, για τη λογική και την κοινή λογική», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ παρηγόρησε τη χήρα του Τσάρλι Κερκ, η οποία έγειρε το κεφάλι της στην αγκαλιά του.

Αξίζει να σημειωθεί πως μόλις ο Τραμπ μπήκε στο στάδιο και εμφανίστηκε το πρόσωπο του στις γιγαντοοθόνες, οι παρευρισκόμενοι τον χειροκρότησαν και έπειρα φώναζαν «ΗΠΑ, ΗΠΑ». Ο Τραμπ στεκόταν χαμογελαστός και κοίταζε έξω από το θεωρείο του, το οποίο βρίσκεται ψηλά πάνω από το γήπεδο και ήταν καλυμμένο με προστατευτικό γυαλί.

Έρικα Κερκ: «Συγχωρώ τον άνδρα που πυροβόλησε τον σύζυγό μου»

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, σε μια συγκινητική ομιλία δήλωσε πως συγχωρεί τον δολοφόνο του συζύγου της.

«Αυτόν τον άνδρα, αυτόν τον νεαρό, τον συγχωρώ. Τον συγχωρώ επειδή έτσι έκανε και ο Χριστός και αυτό θα έκανε κι ο Τσάρλι», είπε η Έρικα Κερκ, εξηγώντας πως η απάντηση στο μίσος είναι η αγάπη, όπως διδάσκει το Ευαγγέλιο. Erika Kirk says she forgives the man who killed her husband.pic.twitter.com/qykvvaXYMB— Clash Report (@clashreport) September 21, 2025

Αίσθηση προκάλεσε η αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ, ο οποίος τόνισε: «Δεν μισούσε τους αντιπάλους του, ήθελε το καλύτερο για εκείνους… Επ’ αυτού διαφωνούσα με τον Τσάρλι. Μισώ τους αντιπάλους μου και δεν θέλω το καλύτερο για εκείνους. Λυπάμαι, Έρικα».

Η συνάντηση Τραμπ και Μασκ στην κηδεία του Κερκ

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε συνομιλία στο θεωρείο του και με τον πρώην επικεφαλής του τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) Έλον Μασκ.

Τους «έπιασε» η κάμερα να σφίγγουν τα χέρια, ενώ ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου κοινοποίησε βίντεο με τους άνδρες να συνομιλούν και να ανταλλάσσουν χειραψία.