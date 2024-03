Μετά τον σάλο που προκλήθηκε με την “πειραγμένη” φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον και την απόφαση των διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων να κατέβει αμέσως, νέα φωτογραφία κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία φωτογραφία, στην οποία φαίνεται η Κέιτ Μίντλετον δίπλα στον σύζυγό της, Γουίλιαμ, μέσα στο αυτοκίνητο.

Kate is pictured leaving Windsor Castle with William as Prince makes his way to Commonwealth Service at Westminster Abbey – but 'Princess of Wales is not expected to attend' https://t.co/bf3RaqMPnO pic.twitter.com/c3cORh515E