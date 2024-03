Την πρώτη επίσημη φωτογραφία της δημοσίευσε η πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον. Έχουν περάσει μόλις δύο μήνες μετά την σοβαρή επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, στην οποία υποβλήθηκε.

Μέσα από αυτή την ανάρτηση, η πριγκίπισσα της Ουαλίας θέλησε να ευχαριστήσει τους Βρετανούς και όχι μόνο για τη συμπαράστασή τους όλο αυτό το διάστημα και τις ευχές για ανάρρωση.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη φωτογραφία, στην οποία την βλέπουμε μαζί με τα παιδιά της, προκάλεσε ένα κύμα αντιδράσεων, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι έχει γίνει επεξεργασία.

Η Κέιτ Μίντλετον μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε, ζήτησε δημόσια συγνώμη, ενώ παραδέχτηκε ότι επεξεργάστηκε την φωτογραφία και το πορτρέτο της για την Ημέρας της Μητέρας.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C