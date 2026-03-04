Κύπρος: Κατέπλευσαν οι ελληνικές φρεγάτες “Κίμων” και “Ψαρά” – Οι ΗΠΑ απομακρύνουν διπλωματικό προσωπικό

Έφτασαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τετάρτη 4/3 στην Κύπρο οι ελληνικές φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού «Κίμων» και «Ψαρά», με σκοπό την παροχή προστασίας στο νησί από πιθανό χτύπημα, καθώς οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται και εξαπλώνονται.

Στο ίδιο πλαίσιο κι ενώ η κατάσταση παραμένει στο “κόκκινο”, οι ΗΠΑ εξέδωσαν οδηγία για την απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού από την αμερικανική πρεσβεία στην Κύπρο.

Οι δύο φρεγάτες που έχουν λάβει ήδη θέση ανοιχτά της Πάφου, συμπληρώνουν τη βοήθεια της Αθήνας προς τη Λευκωσία, η οποία περιλαμβάνει και τα τέσσερα F-16 Viper που βρίσκονται από προχθές στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου».

Παράλληλα, συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο, ενισχύοντας το πλέγμα αεράμυνας της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την επίθεση με drones στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου τη Δευτέρα, και η Βρετανία προχωρά σε άμεση ενίσχυση της παρουσίας του στην Κύπρο.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την αποστολή ελικοπτέρων με δυνατότητες αντιμετώπισης drones καθώς και του αντιτορπιλικού HMS Dragon, ενός από τα πλέον προηγμένα πλοία του βρετανικού στόλου.

Μετά τη Γαλλία και η Γερμανία ανταποκρίθηκε επίσης θετικά σε αίτημα για αποστολή πολεμικού πλοίου. Ειδικότερα, η Γαλλία θα αποστείλει ένα πολεμικό πλοίο στην Κύπρο για να ενισχύσει την αντιαεροπορική άμυνα της χώρας.

Από την πλευρά της, η Γερμανία ανταποκρίθηκε επίσης θετικά σε αίτημα για αποστολή πολεμικού πλοίου, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν την άδεια να δημοσιοποιήσουν λεπτομέρειες. Ο εξοπλισμός θα φτάσει στην Κύπρο το συντομότερο δυνατό, ανέφεραν.

Οδηγία των ΗΠΑ για απομάκρυνση του προσωπικού από την πρεσβεία στην Κύπρο

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξέδωσε οδηγία για την απομάκρυνση του μη υποχρεωτικού προσωπικού από την αμερικανική πρεσβεία στην Κύπρο, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων ασφαλείας λόγω της αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, το προσωπικό που δεν θεωρείται απολύτως αναγκαίο για τη λειτουργία της διπλωματικής αποστολής μπορεί να αποχωρήσει προσωρινά από τη χώρα, ενώ παραμένει σε πλήρη λειτουργία το βασικό διπλωματικό και διοικητικό προσωπικό.

Cyprus: The State Department updated the Travel Advisory for Cyprus to reflect the authorized departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of government personnel. Read the full advisory: https://t.co/xeGmqQrxI9 pic.twitter.com/mEMqAcDIZU — TravelGov (@TravelGov) March 4, 2026

Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε και οδηγίες προς τους Αμερικανούς πολίτες που ταξιδεύουν στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι η είσοδος και η έξοδος από το νησί πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου ή από τα λιμάνια Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αναγνωρίζει ως νόμιμη την είσοδο μέσω του αεροδρομίου Ερτζάν ή λιμανιών στα κατεχόμενα.

Τονίζεται επίσης ότι η αμερικανική πρεσβεία έχει περιορισμένη δυνατότητα παροχής βοήθειας σε πολίτες των ΗΠΑ στην περιοχή που διοικείται από τους Τουρκοκύπριους, ενώ συνιστάται στους ταξιδιώτες να εγγραφούν στο πρόγραμμα Smart Traveler Enrollment Program (STEP), να παρακολουθούν τις τοπικές εξελίξεις, να έχουν σχέδιο αποχώρησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και να λαμβάνουν βασικά μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.

Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή στη Λευκωσία, η οδηγία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρόκειται για μια τυπική προληπτική διαδικασία που εφαρμόζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σε διάφορες χώρες όταν αξιολογούνται περιφερειακές εξελίξεις.