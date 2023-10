Θέση για τον πόλεμο στο Ισραήλ πήρε η Τουρκία, που δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει για αποκλιμάκωση της κατάστασης με επίσημη ανακοίνωση της.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε στενές επαφές με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, επαναλαμβάνοντας έκκληση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για αυτοσυγκράτηση.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κάλεσε επίσης τους Τούρκους πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλείς τοποθεσίες.

