Οι δεσμοί ανάμεσα στην Ευρώπη και τον Καναδά «είναι ισχυροί και ενισχύονται», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συγχαίροντας τον καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ για την εκλογική νίκη του.

«Βιάζομαι να δουλέψουμε σε στενή συνεργασία, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στους κόλπους της G7. Θα υπερασπιστούμε τις κοινές δημοκρατικές αξίες μας, θα ενθαρρύνουμε την πολυμέρεια και θα γίνουμε οι πρωταθλητές του ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε μήνυμά της που δημοσιοποίησε μέσω του X.

Congratulations to @MarkJCarney and the Liberal Party on their election victory.



The bond between Europe and Canada is strong — and growing stronger.



I look forward to working closely together, both bilaterally and within the G7.



We'll defend our shared democratic values,…