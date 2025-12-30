Ιταλία: Ατύχημα με τελεφερίκ σε υψόμετρο 2.800 μέτρων – 4 τραυματίες, εγκλωβίστηκαν 100 επιβάτες (βίντεο)

Μία παραλίγο τραγωδία σημειώθηκε στην Ιταλία μετά από ατύχημα που έγινε σε τελεφερίκ στην επαρχία Verbano-Cusio-Ossola του Πιεμόντε της Ιταλίας.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τέσσερα άτομα – τρεις επιβάτες και ένας χειριστής – τραυματίστηκαν όταν η καμπίνα του τελεφερίκ κατευθύνθηκε στον σταθμό με υπερβολική ταχύτητα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η καμπίνα δεν επιβράδυνε κανονικά κατά την είσοδό της στον σταθμό και προσέκρουσε στη σταθερή μπάρα ασφαλείας.

https://twitter.com/i/status/2005981764620017856

«Παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα. Από τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι το σύστημα δεν επιβράδυνε σωστά κατά την είσοδο στον σταθμό και η καμπίνα χτύπησε στο προστατευτικό φράγμα», δήλωσε στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA ο Φίλιππο Μπεσότσι, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Macugnaga Trasporti e Servizi.

«Ευτυχώς δεν υπάρχει κανένας σοβαρά τραυματισμένος ούτε κίνδυνος για τη ζωή κάποιου. Από υγειονομικής πλευράς εμπλέκονται συνολικά έξι άτομα. Το πιο σοβαρό περιστατικό αφορά έναν 59χρονο με τραύμα στο χέρι, ενώ οι υπόλοιποι φέρουν ελαφρές εκδορές», ανέφερε.

Όσον αφορά τα αίτια του ατυχήματος, ο Μπεσότσι εξήγησε ότι το σύστημα πέδησης «δε λειτούργησε σωστά και ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα έκτακτης ανάγκης». Όπως σημείωσε, το τελεφερίκ δε φαίνεται να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ωστόσο θα ακολουθήσουν ενδελεχείς τεχνικοί έλεγχοι.

Η επιχείρηση εκκένωσης ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 14:45, όταν και απομακρύνθηκαν όλοι οι περίπου 100 άνθρωποι που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή του Passo del Moro της Ιταλίας, σε υψόμετρο περίπου 2.800 μέτρων.