ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Τραυματίστηκαν σοβαρά 5 στρατιώτες από επιθέσεις της Χεζμπολάχ

Τρεις ακόμη στρατιώτες τραυματίστηκαν ελαφρά

Ισραήλ: Τραυματίστηκαν σοβαρά 5 στρατιώτες από επιθέσεις της Χεζμπολάχ
Γεράσιμος Λυμπέρης

Πέντε στρατιώτες του IDF τραυματίστηκαν σοβαρά ως αποτέλεσμα πυροβολισμών προς το ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Οι στρατιώτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να λάβουν ιατρική περίθαλψη και οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί.

Τρεις ακόμη στρατιώτες τραυματίστηκαν ελαφρά στο ίδιο περιστατικό. Αυτοί οι στρατιώτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να λάβουν ιατρική περίθαλψη και οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί.

