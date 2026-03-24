Ισραήλ: Τουλάχιστον 12 τραυματίες εξαιτίας ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων κοντά στο Τελ Αβίβ

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε δύο πόλεις κοντά στο Τελ Αβίβ που έγιναν στόχοι ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων, όπως ενημέρωσαν οι ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης.

Στο Μπνέι Μπρακ, διασώστες «προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και διακόμισαν εννέα τραυματίες» σε νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων «ένας 23χρονος που τραυματίστηκε από θραύσματα» και «οκτώ άλλοι με ελαφρύτερα τραύματα (…) συμπεριλαμβανομένων έξι παιδιών», ανακοίνωσε η Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA), η ισραηλινή υπηρεσία που είναι αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας έκρηξης στην πόλη Γκιβάτ Σμούελ, κοντά στο Μπνέι Μπρακ.

Η MDA έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που δείχνουν καταστροφές σε κτίρια και αυτοκίνητα.