Ισραήλ: Οι επιθέσεις του στρατού στόχευσαν πυραύλους και εγκαταστάσεις όπλων με πάνω από 120 βόμβες στην Τεχεράνη

Κατά τη διάρκεια ενός κύματος αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη σήμερα το πρωί, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε περισσότερες ιρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων, σύμφωνα με τον στρατό.

Ο στρατός αναφέρει ότι δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έριξαν πάνω από 120 βόμβες στους στόχους.

Ο IDF αναφέρει ότι οι στόχοι περιελάμβαναν μια τοποθεσία όπου αναπτύχθηκαν «ουσιώδη» εξαρτήματα για βαλλιστικούς πυραύλους, ένα συγκρότημα που ανήκει στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, το οποίο χρησιμοποιείται για την έρευνα και ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων και εκτοξευτών δορυφόρων, και μια τοποθεσία έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής όπλων του ιρανικού στρατού.

Επίσης, στο πλαίσιο του κύματος επιθέσεων, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε χώρους αποθήκευσης και εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και συστήματα αεράμυνας, προσθέτει ο στρατός.